В субботу в Литве пройдет юбилейный день уличной музыки

После перерыва в один год в Литву возвращается День уличной музыки. Он пройдет 17 июля в 27 городах страны.

День уличной музыки пройдет в 15-й раз. Тема этого дня "Рожден звук"1, сказано в пресс-релизе.

По словам представителя организаторов этого мероприятия Виктории Мамонтовайте, этот год для мероприятия очень важен.

"14 лет назад в Вильнюсе появились первые звуки музыки на улицах, в этом году в 15-й раз они прозвучат во всей Литве. Праздник стал важной традицией литовской музыки, его ждут. Мы хотим отметить этот день и взращивать новые поколения музыкантов, для которых этот день – нередко бывает первым днем на пути профессиональной карьеры", – сказала она.

Как и ежегодно, в Вильнюсе праздник начнется в 12 часов. Все мероприятия можно найти на сайте GMD или в приложении #walk15.

В этот день музыка будет звучать в барах BIX и šPUNKa, в других традиционных местах, в Пауписе и в Маркучай.

В 14 ч. концерт состоится во дворике библиотеки им. Адама Мицкевича.

На Кафедральной площади концерт состоится в 20 ч.

Этот праздник пройдет также в Акмянском районе, в Алитусе, в Биржай, в Дрискининкай, в Электренай, в Гаргждай, в Йонаве, в Юрбаркасе, в Каунасе, в Клайпеде, в Купишкисе, в Мариямполе, в Обяляй, в Пагегяй, в Паневежисе, в Пренай, в Радвилишкисе, в Ретавасе, в Шедуве, в Шяуляй, Шилале, Шилуте, Ширвитай, Таураге, Тельшяй, Варняй, Вевисе, Вилкавишкисе, Вилькии и Висагинасе.

Автор инициативы - известный литовский исполнитель Андрюс Мамонтовас.

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