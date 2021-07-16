Находящийся в Ниде политик просит денег на шаурму?

Член правления Партии свободы Нериюс Виткаускас удивил - стал просить в фейсбуке денег на еду (сам политик находится в Ниде), пишет Klaipėda.

"Please. Угостите, кто может, меня и моего друга вкуснейшей шаурмой, какую мне только доводилось пробовать", – писал Виткаускас. Он даже указал банковский счет, на который можно перевести деньги. Это не первый раз, когда он сообщает свой счет, до этого он просил перевести деньги на сервер для одного проекта.

На этот раз политик не скромничал и просил денег на личные нужды - на еду. На вопрос, что значит его запись, он сообщил, что сейчас в его жизни сложный период. Но несмотря на то, что денег на еду у него нет, он отправился к морю.

"Объяснение простое – настал такой момент в жизни, я уехал на море, у меня нет работы, нет денег. Стыдно ли просить помощи у друзей? Да, стыдно, но в такой ситуации голод пересиливает", – жаловался Виткаускас.

Он был кандидатом в парламент Литвы.

Виткаускас сказал журналисту, что ему удалось поесть, за шаурму заплатила одна знакомая.

"Удалось найти добрых людей. Попробовал шаурму в тортилье, угостила одна девушка", – сказал он.

Политик сказал, что находится в Ниде три недели, сначала у него были деньги. Он жаловался, что там все очень дорого, поэтому деньги быстро закончились.

"Здесь прекрасная природа, все замечательно, но цены такие, что надо экономить. Моя подруга здесь продает мороженое, она сказала, что второй раз за сезон подняли цены на мороженое. Мороженое стоит 3-4 евро. За жилье я не плачу, но кое-где оно стоит и 100 евро в день. В комнате на четверых можно найти койку за 15 евро", – сказал Виткаускас.

Он уехал на курорт экспромтом.

"Все удивляются (...) как это, я иду в политику и вдруг прошу денег. Но я открыт, говорю, как есть. У многих так было в карантин, но люди скрывают это", – заметил он.

Молодой человек сказал, что он остался без работы. Он заметил, что искал работу в Ниде, но не нашел.

На вопрос, как же он справится с госбюджетом, если со своими скромными финансами не может справиться, Виткаускас ответил, что иметь много чужих денег - это преступление.

"Вот что такое преступление, а не отсутствие денег. Я ничего преступного не совершаю. Мне кажется, тут все в порядке. Это стереотип, будто политик ходит в темном костюме и ездит на дорогих авто", – сказал молодой человек.

На вопрос о том, почему он пишет с ошибками, 28-летний Виткаускас признал, что у него нет никакого образования - ни университетского, ни профессионального. Он обещал, что голодать в Ниде не будет, так как друзья иногда варят ему кашу.

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