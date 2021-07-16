Премьер-министр Литвы: если ситуация ухудшится, много видов деятельности будет только с "паспортом возможностей"

Если эпидемиологическая ситуация в стране ухудшится, то много видов деятельности будет доступно только с "паспортом возможностей". Кроме того, может быть так, что за тесты непривитые должны будут платить сами, сказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

По ее словам, в первую очередь будут следить за ситуацией в больницах.

"Правительство в первую очередь будет следить за ситуацией в больницах, это самый главный показатель, сможем ли мы предоставлять услуги здравоохранения", – сказала в передаче "Тема дня" на LRT премьер.

По ее словам, пока динамика заболеваний не дает возможности делать какие-то выводы и прогнозы, сейчас болеют молодые жители – 20–40 лет, поскольку среди них меньше всего привитых, и они реже попадают в больницу.

"Если мы увидим, что темпы вакцинации нас не удовлетворяют, а ситуация ухудшается, тогда много видов деятельности будет связано с "паспортом возможностей". Возможно, этот паспорт нельзя будет получить сдавшим тест или же им придется сдавать тест за свой счет", – сказала премьер.

Сейчас представителей некоторых профессий, которые не хотят прививаться, тестируют бесплатно. "Паспорт возможностей" выдают тем, кто полностью привит от COVID-19, переболел или получил отрицательный результат теста.

В ответ на критику президента Гитанаса Науседы в адрес главы Минздрава Арунаса Дулькиса Шимоните сказала, что можно найти в чем упрекнуть каждого министра. Однако она подчеркнула, что президент тоже должен отвечать за ситуацию в стране.

"Мне иногда кажется, что президент думает, что все, что происходит, зависит от правительства. Мне же кажется, что все в ответе, все должны прилагать максимум усилий призывать своих избирателей добиваться единой цели. Я думаю, что президент сделает то же самое", – сказала LRT премьер.

В Литве хотя бы одну прививку о коронавируса сделали 46,1% жителей.

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