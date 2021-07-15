Премьер-министр: опыт Греции в управлении миграционным кризисом полезен и важен для Литвы

Опыт Греции в управлении миграционным кризисом полезен и важен для Литвы, говорит премьер страны Ингрида Шимоните.

На состоявшейся в четверг в Афинах совместной пресс-конференции с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом премьер-министр Литвы поблагодарила правительство Греции за "техническую помощь и экспертные знания".

"Эта помощь уже предоставляется и будет предоставляться в дальнейшем. Мы хотим учиться на реальном, естественном, хотя иногда и горьком опыте", - сказала И. Шимоните.

Греция еще в середине прошлого десятилетия столкнулась с серьезнейшим миграционным кризисом, когда просители убежища с Ближнего Востока хлынули в страну через Средиземное море.

Премьер-министр подчеркнула, что Литва - это не "путь в Европейский союз (ЕС)".

"Литва не коридор и не путь в ЕС, Швецию, Германию или другие страны. Чтобы получить убежище, есть определенные процедуры и правовые средства", - сказала И. Шимоните.

Она обратила внимание на то, что Беларусь не является небезопасной страной для проживания, за исключением оппозиционеров, представителей СМИ, активного гражданского общества.

"Так что, в конце концов, у нас будет много прошений об убежище, которые не будут удовлетворены, так как будут считаться необоснованными", - сказала премьер.

Глава правительства сказала, что общее число мигрантов в Литве может показаться небольшим, однако страну пугает "тенденция, так как основной наплыв произошел за очень короткое время".

"Из происходящих процессов мы видим, что целью является то, чтобы это число мигрантов стало еще больше", - сказала глава правительства.

Она подчеркнула, что нагнетают этот миграционный кризис не только преступники, но и властные структуры Беларуси.

Премьер, в частности, поблагодарила Грецию за солидарность в реакции на принудительную посадку самолета, летевшего из Афин в Вильнюс, в Минске в мае. Тогда в белорусской столице были задержаны летевший этим самолетом белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и его подруга, учившаяся в Вильнюсе гражданка России София Сапега.

В свою очередь, греческий премьер К. Мицотакис сказал, что давление, которое испытывает Литва, - "не только ваша проблема".

"Греция готова помочь своими знаниями, как только сможет. Надеюсь, что эта затруднительная ситуация будет разрешена как можно скорее", сказал она.

Премьер также отметил, что необходима единая политика ЕС в вопросе мигрантов, которая не будет создавать неподъемного бремени для стран, сталкивающихся с такими проблемами.

На встрече премьеры договорились укреплять экономическое сотрудничество в областях информационных и финансовых технологий, обсудили пути управления пандемией, восстановление экономики ЕС.

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