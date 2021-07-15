Глава МВД: Германия пришлет 10 полицейских для охраны границы Литвы с Беларусью

Германия пришлет десять полицейских для охраны границы Литвы с Беларусью, говорит министр внутренних дел Агне Билотайте, которая в четверг участвует в неформальной встрече министров юстиции и внутренних дел Евросоюза (ЕС).

"Представители Германии понимают, что Литве нужна срочная помощь, поэтому пришлют для охраны границы в качестве подкрепления 10 сотрудников полиции", - сообщила в фейсбуке министр.

Она также пишет, что попросила у Германии помощи материалами и различными средствами для улучшения условий приема мигрантов.

"Нам остается только согласовать наши потребности, и Германия пообещала предоставить помощь", - пишет А. Билотайте.

Охрану границы с Беларусью, которая является и внешней границей ЕС, в Литве сейчас помогают обеспечивать полицейские Эстонии и представители Европейского агентства охраны границ и береговых линий Frontex.

В последнее время Литва сталкивается с возросшей нелегальной миграцией через границу с Беларусью, среди мигрантов преобладают граждане Ирака и стран Африки.

Из-за наплыва нелегальных мигрантов Литва объявила экстремальную ситуацию.

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