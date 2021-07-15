В столице Литвы реорганизуют четыре поликлиники

Улучшение качества и доступности услуг здравоохранения в Вильнюсе, оптимизация предоставляемых услуг, более эффективная деятельность поликлиник и их структура в юго-западной и юго-востичной частях города, – такие перемены подготовили после того как в марте этого года горсовет принял решение о реорганизации вильнюсских поликлиник. Сегодня горсовет принял окончательное решение по вопросу реорганизации: Лаздинайская поликлиника будет объединена с Каролинишкской, а Науининкская с поликлиникой Новой Вильни.

На данный момент выполнены все действия, необходимые для начала процедуры реорганизации.

Пациенты могут быть спокойны - их семейные врачи не изменятся, не изменится место предоставления услуги, за исключением новых услугugas. Лаздинайская и Каролинишкская поликлиники были конкурентами, сейчас реорганизация принесет им пользу.

Жители по-прежнему смогут ходить к семейным врачам и специалистам рядом со своим домом. Однако при этом они смогут получить новые услуги, их жители Лаздинай получат в Каролинишкской поликлинике. После объединения этих поликлиник, новая поликлиника будет принимать 85 000 пациентов.

Решение объединить Науининкскую поликлинику с поликлиникой Новой Вильни обусловлено их размерами и сходством. Они небольшие, поэтому сталкиваются с похожими проблемами – нехватка семейных врачей, специалистов, проблема модернизации, обновление медицинского оборудования. Надеются, что объединение поможет расширить спектр предоставляемых услуг.

Предполагается, что часть услуг будет дублироваться, а другие (в основном специалисты) будут сконцентрированы в том или ином филиале.

После объединения, новая поликлиника будет насчитывать 46 000 пациентов (сейчас в обеих поликлиниках их по 23 000).

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