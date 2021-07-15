Уровень бедности в Литве в 2020 году вырос незначительно

За чертой бедности в Литве в прошлом году проживало около 585 тыс. жителей страны. Уровень риска бедности в стране в прошлом году составил 20,9%, и по сравнению с 2019 годом он вырос на 0,3 проц. пункта.

Рубеж риска бедности в прошлом году составили 430 евро в месяц на одинокого человека и 904 евро – на семью, состоящую из двух взрослых и двух детей до 14 лет, сообщил Департамент статистки.

В прошлом году, по сравнению с 2019 годом, рубеж бедности благодаря росту доходов увеличился на 13,4%.

Доходы, которые ниже черты бедности, в городе получали 18,3% жителей (в пяти крупнейших городах страны – 14,9%, в других городах – 24,1%), а в селе – 26,3% жителей.

Уровень риска бедности в городе за год увеличился на 1,2 пункта, а в селе – сократился на 1,6 пункта.

Наиболее высоким уровень риска бедности (36%) был в возрастной группе 65 лет и старше, за год этот показатель вырос на 4,4 проц. пункта.

Черта абсолютной бедности в прошлом году была 5,1% – на 2,6 проц. пункта ниже, чем в позапрошлом году, за чертой абсолютной бедности проживали около 140 тыс. жителей страны.

Черта абсолютной бедности в прошлом году составила 257 евро в месяц на одиноких людей, и 540 евро на семью, состоящую из двух взрослых и двух детей до 14 лет.

Черта абсолютной бедности и уровень риска бедности рассчитываются на основании одной и той же методики, однако отличается способ установления черты бедности и сумма. Чертой абсолютной бедности считается необходимая для удовлетворения минимальных потребностей сумма средств, которая рассчитывается на основании утвержденной Министерством социальной защиты и труда методики расчета величины минимальных потребностей потребления.

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