Владельцев авто в Литве ждет еще один налог - платить придется раз в год

Правительство Литвы подготовило реформу налога на автомобили, владельцам авто придется платить ежегодный налог. Остается в силе и налог на регистрацию авто в Литве, однако его придется платить один раз - сразу после ввоза машины в Литву.

В четверг предлагаемый порядок представили на пресс-конференции министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас и министр транспорта Марюс Скуодис. Ныне существующий налог намерены разделить на два: налог на регистрацию и загрязнение окружающей среды.

"Оба налога будут подсчитываться по той же формуле. В нее входят два параметра – эффективность использования топлива (г/км эмиссии CO₂) и стандарт EURO, коэффициент уровня загрязнения. Один показатель – это стандарт EURO и тип топлива, от этого зависит качество воздуха в городах. Второй показатель – неэффективность использования топлива, это выбросы CO₂ на 1 км. Допустимый уровень загрязнения составит 130 г CO2/км, а рост тарифа начнется со 160 г CO2/км.

В соответствии утвержденной парламентом повестке, по правилам ЕС, ежегодно допустимый порог CO₂ будет сокращаться: в 2023 г. – 130 г CO2/км, в 2024 г. – 120 г, 2025 г. – 110 г, 2026 г. – 100 г CO2/км", – сказано в документе.

Подчеркивается, что льготный налог будут платить многодетные семьи, семьи, воспитывающие ребенка-инвалида (налог будет на 50% меньше).

Налог для владельцев "семейных карт" (они есть у 21 000 жителей) будет снижен на один семейный автомобиль (šeimos kortelę turi 21 tūkst. šeimų).

В течение 5 лет половину налога будут платить лица старше 65 лет - до 20257 года, на один автомобиль. В эту группу входят 207 000 водителей (12%).

До 2024 г. льготный налог будут платить все водители, которые приобрели автомобили до введения налога на регистрацию авто в 2020 году", – сказано в документе.

Напоминают и о других льготах - для посольских автомобилей.

Льготы также распространяются на специальные автомобили для инвалидов (на один авто); на электромобили; на транспортные средства с выбросами CO2 ниже 130 г CO2/км,. Это 424 000 (~25%) водителей", – сказано в документе.

Примеры

Министерства представили некоторые примеры нового налога.

Toyota Yaris г.в. 2004, дизельное топливо, двигатель 1.4 л 55 кВт, CO2 113 г/км, плата за регистрацию: 0 евро, ежегодный налог: 0 евро.

Toyota Prius г.в. 2007, бензин/электричество, двигатель 1.5 л 57 кВт, CO2 104 г/км, плата за регистрацию: 0 евро, naudojimo mokestis: 0 евро.

VW Passat г.в. 2011, дизельное топливо, двигатель 1.6 л 77 кВт, CO2 116 г/км, плата за регистрацию: 0 евро, ежегодный налог: 0 евро.

Volvo S60 г.в 2011, дизельное топливо, 1.6 л 84 кВт, CO2 114 г/км, плата за регистрацию: 0 евро, ежегодный налог: 0 евро.

VW Golf г.в. 2007, дизельное топливо, 1.9 л 77 кВт, CO2 140 г/км, плата за регистрацию: 354 евро, ежегодный налог: 89 евро.

BMW 3 г.в. 2006, дизельное топливо, 2.0 л 120 кВт, CO2 153 г/км, плата за регистрацию: 387 евро, ежегодный налог: 97 евро.

BMW 5 г.в. 2013, дизельное топливо, 2.0 л 135 кВт, CO2 134 г/км, плата за регистрацию: 295 евро, ежегодный налог: 74 евро", – сказано в документе.

Сейчас в Литве действует плата за регистрацию автомобилей, которая зависит от вида двигателя и выборосов СО2 составляет 13,5-540 евро.

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