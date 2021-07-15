Нелегальные мигранты - кто они, и какие работники из третьих стран нужны в Литве, как мотивировать привиться?

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В новом выпуске "Delfi Главное": парламент Литвы собрался на внеочередную сессию, чтобы решать проблему нелегальной миграции. Как сделать это, не нарушая прав человека? Тему обсуждаем с представителем литовского Красного Креста Марюсом Тапаравичюсом.

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