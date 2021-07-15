Постпред ЕС в ВОЗ выдвигает идею обязательной вакцинации: не хочешь прививаться - не можешь работать

"Не хочешь прививаться - не сможешь работать", – такую идею выдвигает постпред Евросоюза в ВОЗ, социал-демократ из Литвы Витянис-Повилас Андрюкайтис.

Политик в передаче "Тема на Delfi" поддержал критику низких темпов вакцинации в Литве, высказанную президентом Литвы Гитанасом Науседой.

"Есть объективные данные - до праздника 6 июля не привили, как планировали, 70% жителей Литвы. Я не знаю, реальна была такая цель или нет. Я наблюдал за процессом, я не раз замечал, что, когда появились признаки доставки вакцины, надо было начать мотивировать желающих привиться", – сказал Андрюкайтис.

Тут он критиковал экс-министра здравоохранения Аурелиюса Вериги.

"Когда министр, я имею в виду прошлого министра, (…) постоянно сеет сомнения, это действует. Для вакцинации нужно лидерство", – заметил он.

Андрюкайтис сказал, что не хватает, как активных мер по побуждению жителей к вакцинации, так и общей работы муниципалитетов и правительства. Но в целом, по его словам, тут Литва немногим отличается от других стран Европы.

Политик поддерживает идею обязательной вакцинации.

"Я сторонник разумных и взвешенных решений, которые помогают быстрее обуздать кризис. (…) И добровольная и обязательная вакцинация друг другу не противоречат", – сказал он.

Андрюкайтис обратил внимание на то, что ЕСПЧ сказал однозначно - обязательная вакцинация не противоречит конвенции по правам человека.

"Это должны прочитать все. Есть много юридических аргументов, объясняющих почему. Конечно, люди, которые боятся или которые выступают против прививок, эти аргументы не слышат. Аргументы на страх не действуют. (…) Тут надо спросить прямо - хотим ли мы держать общество закрытым, ведь видим, что темпы вакцинации снижаются? (…) Новые штаммы показали, что они агрессивнее. Поэтому непривитые члены общества позволяют этим штаммам появляться", – заметил политик.

Он сказал, что, если бы была его воля, он бы принял решение об обязательной вакцинации людей определенных профессий.

"Это касается тех групп, которые находятся в опасном положении, поскольку напрямую контактируют с другими людьми. Неважно, продавец это или медсестра. В первую очередь, это касалось бы медработников, учителей, персонала детских садов, продавцов, работников супермаркетов", – заметил Андрюкайтис.

"Обязательная вакцинация - это помощь людям. Они смогут свободно работать. Они будут защищены от заражения, и в-третьих, защищены от смерти. Если бы они заболели, то болезнь прошла бы в легкой форме. Это надо было делать сразу", – продолжил он.

По его словам, если бы и этот путь не дал необходимые 70% привитых, то можно было бы расширить круг людей, которые должны прививаться в обязательном порядке.

Он не предлагает штрафовать нежелающих прививаться. "Просто, если они не привьются, не смогут работать в этой сфере. Они понимают сами, что ограничивают свое право выбора", – заметил политик.

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