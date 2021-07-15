В жару в Литве раскупают две вещи: одно покупают тоннами, другое найти непросто

Жители Литвы всеми силами пытаются спастись от жары. В магазинах они покупают воду, фрукты и другие товары.

"За июнь продано на несколько десятков процентов больше мороженого, чем в первый месяц лета 2020 года. Почти на 1/5 увеличились продажи воды. Летом покупают много мороженого, самое популярное - со вкусом кокоса и какао", – сказал представитель сети Maxima Томас Башаровас.

В жару увеличились продажи кефира и простокваши, они нужны для холодного борща. Но самый популярный товар – арбузы.

"Каждый день мы продаем около 70 т арбузов. Столько весят 12 взрослых слонов", – заметил Башаров.

Кроме того, жители массово раскупают вентиляторы. Некоторые говорят, что неделями "охотятся" на них – ездят в другие города, покупают с экспозиции.

"Вентиляторы у нас есть в немногих магазинах", – сказал Башаровас.

"Во время первой жары в июне мы продали все запасы. Можно сказать, что всего продано в два раза больше, чем в прошлом году, поскольку во время передышки пополнили запасы. Это не просто рекорд, а рекорд десятилетия", – сказал представитель Topo Centras Жильвинас Кульвинскис.

Климатологи прогнозируют, что жарким в Литве будет весь июль.

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