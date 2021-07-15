Профессор предупреждает: в Литве из-за штамма "дельта" начался экспоненциальный рост числа заболеваний

Поскольку в Литве нет нехватки в вакцинах от COVID-19, их поставляют муниципалитетам по договоренности, однако, по данным Минздрава, часть муниципалитетов росит присылать меньше вакцины. Об этом в передаче "Утро на Delfi" сказала советник министра здравоохранения Юстина Алексайте.

Алексайте сказала, что ситуация зависит от конкретного муниципалитета. В одних много усилий прилагают для вакцинации жителей, в других используют мобильные команды. Очень хорошие показатели фиксируют в Неринге и Бирштонасе.

Вильнюс и Каунас также стараются привить больше жителей. Есть немало муниципалитетов, которые просят снизить объемы поставок вакцины.

Самая сложная ситуация фиксируется в Шальчининкском и Висагинском муниципалитетах.

Алексайте сказала, что сейчас самым большим спросом пользуется вакцина Janssen, поскольку достаточно одной дозы. Этой вакциной прививают и мобильные команды Национального центра крови. Из-за высокого спроса, этой вакцины не хватает, с поставками других вакцин проблем нет.

Сейчас в Литве не использовано около 740 000 доз вакцины. Срок годности большей части вакцины 6 месяцев, а Janssen - 2 года. У небольшой части срок годности истекает в августе, но такой вакцины немного. Больше всего проблем с Moderna, поскольку Pfizer с небольшим сроком уже использован. Если Moderna не будет использована, ее подарят другим странам.

Алексайте надеется, что осенью больше людей привьются. Кроме того, осенью, возможно, начнется ревакцинация.

Профессор Саулюс Чаплинскас сказал, что из-за штамма "дельта" в Литве уже наблюдается экспоненциальный рост числа новых случаев. В будущем, по его мнению, придется ввести некоторые ограничения. Но профессор не поддерживает идею еще одного жесткого карантина.

Он считает, что в Литве мало делают для того, чтобы повлиять на позицию сомневающихся.

Разные страны вводят жесткие требования, например, во Франции в обязательном порядке должны привиться все работники системы здравоохранения, а в Латвии будут увольнять работников, которые не хотят прививаться.

"Тут одних наказаний не хватит. Нужны комплексные меры. Важно также людям заранее сказать, что и как будет. Надо говорить с людьми и в то же время объяснять, что некоторые сферы деятельности и профессии входят в группу риска. Это жизнь в новой реальности", – сказал профессор.

Он напомнил, что чем больше защищенных жителей, тем меньше шансов на распространение вируса. Поскольку "дельта" распространяется очень быстро, надо привить 80% популяции, что в настоящее время в Литве нереально.

"Это значит, что мы в будущем не избежим очагов, от одного человека может заразиться большое количество людей. Чем больше будет привитых, тем меньше будет распространяться вирус", - заметил специалист.

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