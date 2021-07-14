Глава театра сказал Delfi, что для него как для горожанина важно, что открылся этот уголок, н осталось строительного забора, поэтому горожане и гости столицы смогут фотографироваться на фоне здания.

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