"Три музы" вернулись, осталось дождаться открытия театра

Юрате Жуолите ru.DELFI.lt

На проспекте Гедиминаса, в Вильнюсе, прохожих будут радовать известные "Три музы" - скульптура работы Станисловаса Кузмы, которую три года нельзя были увидеть из-за реновации Литовского национального драматического театра (ЛНДТ). Директор театра Мартинас Вудрайтис сказал, что с этого момента можно считать время до открытия театра, новый зал откроют 9 сентября.

Глава театра сказал Delfi, что для него как для горожанина важно, что открылся этот уголок, н осталось строительного забора, поэтому горожане и гости столицы смогут фотографироваться на фоне здания. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!