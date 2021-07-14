Внешняя политика Литвы: президент акцентирует связи с Польшей

Оценивая свою внешнюю политику, президент Гитанас Науседа акцентирует стратегическое партнерство Литвы с Польшей, установленные связи с руководителем этой страны Анджеем Дудой.

"Двухсторонние отношения, я бы акцентировал стратегическое партнерство с Польшей, мы восстановили деятельность президентского совета, сложились прекрасные личные деловые связи с президентом Польши А. Дудой, и подтверждением этого является мой недавний визит в Краков", – заявил президент в среду на годовой пресс-конференции.

Г. Науседа также подчеркнул, что одним из основных элементов его внешней политики является внимание к государствам Восточного партнерства в качестве противовеса "факторам риска" Беларуси и России.

"Мы стараемся укрепить, прежде всего, морально, страны Восточного партнерства. Я лично побывал с визитами в Украине, Молдавии, Грузии", – сказал президент.

Он также отметил связи Литвы с Германией, Францией, напомнил о состоявшемся в прошлом году визите президента Франции Эммануэля Макрона в Литву.

"Действительно не рядовое событие, очертившее хорошую перспективу на будущее, поскольку, не взирая на определенные возможные различия в представлениях о внешней политике, я думаю, что у нас очень много точек соприкосновения, по которым мы могли бы работать и сотрудничать", – сказал президент о визите французского коллеги в Литву.

Во время второго года президентских полномочий Г. Науседа совершил девять двухсторонних зарубежных визитов, принял в Вильнюсе глав государств и должностных лиц из 18 стран.

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