Президент Литвы: мы должны уважать права мигрантов, но не становиться "проходным двором"

Вопрос правового положения нелегальных мигрантов следует решать, уважая их права, но не превращая Литву в "проходной двор", заявил президент страны Гитанас Науседа.

На организованной в среду пресс-конференции он отметил, что правовое положение мигрантов следует отрегулировать так, чтобы "хотя бы не поощрять нового наплыва мигрантов".

"Здесь мы должны отрегулировать эти отношения с уважением к правам человека, но, с другой стороны, не превращая нас самих в проходной двор, ведь этот наш проходной двор будет означать, что эти люди, не задерживаясь в Литве, будут двигаться дальше, и мы лишь будет углублять размер проблемы в масштабе всего Евросоюза", – сказал президент.

Г. Науседа также сказал, что считает недостаточной координацию действий в разрешении миграционного кризиса.

"Чего сегодня не хватает больше всего – не столько действий, сколько координации этих действий", – сказал он.

Во вторник Сейм Литвы принял поправки к Закону о правовом положении иностранцев, инициированные Министерством внутренних дел из-за кризиса с мигрантами. Поправки сокращают сроки рассмотрения просьбы о предоставлении убежища до десяти дней и сделают невозможными соответствующие злоупотребления.

Эти поправки критикуют правозащитные организации, считают, что они нарушают права человека.

Президент отметил, что Литва также должна усилить пограничный контроль и охрану границы, чем не занимались в достаточной степени до сих пор.

"Здесь и сейчас мы признаем, что то, что мы не сделали за последние десять лет, мы не сможем сделать за один месяц – сейчас мы можем лишь кусать локти, поскольку не позаботились о контроле над границей в последние десять лет, хотя было ясно, рядом с каким государством мы живем", – сказал он.

Г. Науседа также отметил, что следует сотрудничать с государствами происхождения и транзита мигрантов – Ираком и Турцией.

"В данный момент министр иностранных дел находится в этих государствах – хорошо, посмотрим, каких результатов удастся добиться", – сказал руководитель страны.

В свою очередь, он намерен обратить внимание лидеров Евросоюза на эту проблему Литвы.

"В Европе есть очень четкое осознание этой проблемы, и она совершенно очевидна, ведь Европа прекрасно понимает, что это внешняя граница Евросоюза, и мы должны позаботиться о ее безопасности", – сказал президент.

В целом на границе Литвы с Беларусью в этом году были задержаны 1738 незаконных мигрантов.

Пограничники утверждают, что основная часть задержанных прибывает в Литву, чтобы затем попасть в государства Западной Европы. Политики считают это гибридной атакой белорусского режима.

Беларусь заявляет, что не останавливает мигрантов в ответ на введенные ЕС санкции.

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