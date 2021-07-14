В Польше из литовского тягача украдена фирменная одежда и обувь

BNS ; Ингрида Стенюлене , ru.DELFI.lt

В Польше из литовского тягача украдены 2,3 тонны фирменной одежды и обуви. Позже краденые вещи продавали на литовских порталах.

Кража, вероятно, была совершена в ночь на воскресенье в Белостоке. "Директор таурагской компании сообщил, что вещи были украдены из тягача DAF в Белостоке", – сказала представитель Таутрагской полиции Лина Банене. Предполагают, что воры взломали контейнеры в период с 2.40 ч. ночи до 11 ч. Ущерб составляет 10 000 евро. Начато расследование по факту реализации полученного преступным путем имущества. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!