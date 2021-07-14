Коронавирус в Литве: 80 новых случаев, никто не умер

За минувшие сутки в стране было выявлено 80 новых случаев коронавируса, смертей от этой болезни не фиксировалось, сообщил в среду Департамент статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 21,7 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней не изменилась и составила 0,8%.

За минувшие сутки было сделано 5731 молекулярный (ПЦР) и 3116 антигенных тестов на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 279 тыс. 381 человек, за сутки несколько выросло число все еще болеющих до 605 .

От коронавируса в Литве скончался 4402 человека. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8976 смертей.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!