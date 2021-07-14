В Литве вступит в силу директива, которая позволит ввести плату за дороги и для легковых авто

В 2023 году в Литве начнет действовать приложение, которое позволит водителям пассажирских и транспортных авто платить за проезд по магистральным дорогам (за километраж). Оно придет на смену виньеткам, которые предусматривают плату за отрезок времени (год, месяц, неделю или день). Так Литва осуществляет директиву евровиньетки, в которой предусмотрена возможность взимания платы с легковых автомобилей.

Однако представители Министерства транспорта и коммуникаций сказали, что в Литве на данный момент не рассматривается введение платы за проезд по дорогам для легковых автомобилей.

В Литве плату взимают за проезд грузового транспорта по дорогам А1-А8 (всего 1617 км). Кого облагать налогами, решают шграны-члены, например, некоторые из них могут не взимать плату с автобусов.

Парламент Литвы в прошлом году принял решение об изменении оплаты проезда по дорогам страны. Если сейчас плату взимают за промежуток времени, то в скором времени придется платить за расстояние. Это поможет обеспечить принцип - "платит тот, кто пользуется и кто загрязняет".

В проекте сказано, что размер сбора будет зависеть от типа транспортного средства и выхлопов в соответствии с Euro стандартами. Конкретные тарифы установит правительство Литвы.

В законе сказано, что за автобусы придется платить 0,035-0,07 евро, грузовые машины до 3,5 тонн - 0,035–0,07 евро, с 3,5 до 12 тонн – 0,05–0,1 евро, а более 12 тонн – 0,08–0,16 евро за км. Эти тарифы близки действующим в странах ЕС. Конкретные тарифы установит правительство в соответствии с категорией транспортного средства, его класса и группы (M2, M3, N1, N2 и N3), а также выбросов (от Euro 0 до Euro 6).

На внедрение системы оплаты должно уйти не больше 90 млн. евро.

В 2020 г. Литва за счет продажи виньеток получила доход на сумму 49,43 млн. евро. Согласно прогнозам, новая спутниковая система подсчета километража увеличит сборы до 110 млн. евро в год.

За неуплату сбора водителей ждут штрафы: 120-340 евро, если автомобиль едет для выполнения определенных рабочих функций, но не для перевозки грузов, категории N1–N3 до 16 тонн; 170-350 евро за транспортные средства категории M2 или N1; 350-750 за транспортные средства категории M3, N2 и N3.

Новый порядок вступит в силу с 2023 года.

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