Хороших новостей нет: продукты питания в Литве будут дорожать

Во всем мире растут цены на сырье, транспорт и энергию, их рост не обходит стороной и литовских производителей продовольственных товаров. За год в Литве продукты из корзины самых дешевых товаров уже подорожали на 20-50%, производители говорят, что это еще не предел.

Масло и зерно – вот два самых дорогих сырья, без которых не испечешь хлеб. Исполнительный директор компании Biržų duonа Андрюс Кургановас сказал журналистам телевидения Lietuvos rytаs, что до сих пор все подорожание сырья компания компенсировала за свой счет.

"Подорожало не только зерно. За год значительно выросли цены на масло, на молочные продукты. С учетом этого, мы понимаем, что покрыть все эти расходы за свой счет не удастся, поэтому готовимся к небольшому повышению цен", – сказал он.

По словам предпринимателей, осенью хлебо-булочные изделия подорожают на 5-8%.

Однако портал Pricer.lt сообщает, что некоторые товары за год подорожали на 50%.

"Больше всего подорожал ржаной хлеб, картофель, селедка, помидоры, кофе, шоколад и подсолнечное масло. Даже самый дешевый ржаной хлеб подорожал на 49%, это связано с ростом цен на сырье", – сказал представитель Pricer.lt Пятрас Чепкаускас.

По его словам, рост цен вызван плохим урожаем в прошлом году.

Анализ портала pricer.lt показал, что в литовских магазинах за год подорожали 20 продовольственных товаров из 52, входящих в число самых дешевых.

Больше всего подорожал ржаной хлеб (49,2%), молоко (29,5%), картошка (26,9%), селедка (26%), помидоры (19,4%), кофе (18,1%), шоколад (17,2%) и растительное масло (12,8%).

Покупатели также отмечают подорожание продуктов и говорят, что больше всего цены выросли на овощи и фрукты, а также на мясо и мясные изделия.

По данным Департамента статистики, в июне этого года, по сравнению с маем, продукты подорожали на 2,1%.

Особенно подорожало переработанное мясо птицы – на 13,4%, сахар-песок – 5,1, растительное масло и жиры – 4,5%, рыба и продукция из нее – 4,3%, но подешевели овощные, фруктовые и ягодные соки – 3,4%, мороженое – 3,3%.

Экономисты предупреждают, что цены поднимаются не только из-за роста цен на сырье, но и из-за роста зарплат.

По словам финансового аналитика Марюса Дубниковаса, рост зарплат, особенно у людей с небольшими доходами, способствует росту цен на продукты питания.

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