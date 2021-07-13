Участники акции протеста требуют перевести мигрантов в Лукишкскую тюрьму

Участники акции протеста требуют перевести мигрантов в Лукишкскую тюрьму.

Во время акции протеста требовали всеми силами остановить нелегальную миграцию и не пропускать через границу ни одного мигранта, а прибывших нелегально объявить диверсантами – участниками агрессии, организованной Лукашенко против Литвы.

Участники акции требуют в спешном порядке рассматривать заявки о предоставлении убежища, а тех, у кого нет оснований на получение статуса беженца, немедленно депортировать.

Лидер "Национального объединения" Витаутас Раджвилас не считает, что это нарушит права человека.

"Надо понимать, что такое права человека. Как минимум до конца XIX в. такого понятия как права человека в Литве не было. Были основные права. Права человека, если говорить теоретически - это наши желания, которые узаконивают или делают легитимными в публичном пространстве. Это значит, что если у меня есть какое-то желание, пусть и одиозное, то если сумеешь добиться его осуществления, то оно становиться правом.

Многие люди во всем мире в силу естественных причин хотят жить в безопасности, жить удобно и главное - не создавать это в своей стране, а уезжать за этим куда-то. В данном случае права человека являются мощнейшим оружием в сфере социальной инженерии", – сказал Раджвилас.

Лидер "Национального объединения" сказал, что нелегальных мигрантов, которые пришли в Литву, надо закрыть в тюрьму, а потом депортировать.

"У нас есть, в конце концов, Лукишкская тюрьма, надо найти место для них и послать миру твердую весть, какую послали многие страны Европы. Об одной остановке силой на границе весть разнесется по всему миру, литовское правительство может ясно сказать, что не будет принимать нелегалов", – заметил Раджвилас.

В ходе протеста требовали также отставки главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, который, по мнению участников акции, несет лучную ответственность за вовлечение Литвы в выгодную для России попытку свержения главы Беларуси Александра Лукашенко. Участники акции принесли плакаты с надписями "Нелегальным мигрантам - статус преступников!", "Нелегалы – диверсанты, "зеленые человечки" – в Лукишкскую тюрьму".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!