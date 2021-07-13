В беседе с Меркель президент Литвы акцентировал охрану внешних границ ЕС

Во время беседы с канцлером Германии Ангелой Меркель руководитель Литвы Гитанас Науседа акцентировал необходимость укрепления охраны внешних границ Евросоюза, сообщила в понедельник администрация президента.

Беседа была телефонной, в ходе нее лидеры стран обсуждали миграционный кризис на границе Литвы с Беларусью.

"Президент отметил, что количество лиц, которые нелегально пересекли границу по причине действий Беларуси, по сравнению с 2020 годом, выросло в 19 раз, и говорил о потребности укрепления охраны восточной границы ЕС", – говорится в сообщении.

Как отмечает президентская администрация, глава государства акцентировал постоянно ухудшающуюся ситуацию с миграцией на границе и информировал германского канцлера о том, что Литва уже обратилась за помощью в Европейское агентство охраны границ и береговых линий Frontex и в Европейское бюро помощи по вопросам убежища.

Кроме того, Науседа информировал, что в данный момент как раз внедряются дополнительные системы наблюдения на границе, расширяются мощности по принятию беженцев, устанавливаются дополнительные помещения для приема, упрощаются процедуры предоставления убежища.

Руководитель Литвы и канцлер Германии договорились продолжить дискуссии по вопросам безопасности, обороны и европейской повестки работы, отношениям с восточными соседями в сентябре, во время визита президента Литвы в Берлин.

В целом в этом году на участке границы Литвы с Беларусью задержаны 1676 нелегальных мигрантов, этот показатель более чем в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Основная их часть – из стран Ближнего Востока и Африки, большинство прибывает без документов.

Минск утверждает, что не останавливает мигрантов на территории Беларуси из-за санкций ЕС.

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы объявило экстремальную ситуацию в государственном масштабе.

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