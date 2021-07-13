Депутат: спиральная колючая проволока оставляет на теле рваные раны

Депутат парламента Литвы, член Комитета по нацбезопасности Довиле Шакалене считает, что спиральная колючая проволока не только не решит проблему миграции, но и приведет к новым проблемам. "Не надо думать, что она решит кризис мигрантов. <…> Эта проволока принесет много проблем", – сказала депутат в передаче на Delfi TV.

"Очевидно, что с установкой физического барьера на границе опоздали, поскольку Лукашенко - неадекватный диктатор уже не год, не два и не три. Да, с границей России проблемы решены лучше", – сказала она.

Шакалене обратила внимание на то, что это не простая спиральная колючая проволока.

"Она состоит из острых кусочков жести, напоминающих ножики, и оставляет рваные раны, когда ночью люди ползут (мы видели на видео, что там есть дети, женщины, старики), они могут лицом, шеей или руками зацепиться за такие лезвия", - сказала депутат.

Она считает, что в результате вырастет нагрузка на врачей.

"Было бы неплохо, чтобы ее скорее подняли выше, и люди, находясь по другую сторону границы могли бы обратиться за помощью к пограничникам", – сказала она.

Председатель комитета Лауринас Кащюнас сказал, что сейчас спиральная колючая проволока используется там, где чаще всего фиксируют нелегальный переход границы.

"Чтобы не рекламировать эти дороги, не надо давать конкретную информацию о том, что и где внедряют. По плану, мы идем вперед, и надеюсь через 2–3 месяца будет спиральная колючая проволока, и мы начнем устанавливать дополнительный физический барьер", – сказал Кащюнас.

По его словам, рядом будут предупреждающие знаки и через громкоговорители каждые 20 минут будут сообщать об опасности и просить не переходить границу ЕС нелегально.

Однако Шакалене считает, что нельзя забывать о правах человека, иначе пострадает репутация Литвы.

"Не надо путать преступников и режим с жертвами или заложниками ситуации. Прошение об убежище - не преступление. Его попросить можно и письменно и на словах, и даже знаками. Согласно международным конвенциям, если человек сообщает, что ему грозит опасность, надо проверить обосновано ли прошение об убежище. Физически нельзя отгонять людей от границы, особенно, когда речь не идет о стотысячной армии мигрантов", – считает социал-демократ.

Из-за кризиса 13 июля состоится внеочередная парламентская сессия.

По словам Кащюнаса, будут рассматривать важные поправки, которые должны отпугнуть нелегальных мигрантов.

"Во-первых, это вопрос задержания и размещения мигрантов в Литве, чтобы Литва не стала транзитной страной для переезда в Западную Европу. Это важная весть для наших партнеров, они это ценят. Второй важный аспект – мы шлем сигнал не выбирать этот путь, не ехать в Литву", – сказал он.

"После ускорения процедур (...) будем думать, как быстрее вернуть мигрантов восвояси, если они не получили статус беженцев", – продолжил депутат.

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