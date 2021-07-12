В Литве в июне зафиксированы два инфаркта миокарда после вакцинации, но большая часть побочных действий легкие

По данным на 12 июля, в Литве от коронавируса привиты больше 1,277 млн. жителей. Обеими дозами привиты более 1,135 млн. человек. Это 40% жителей. 12 июля представители Государственной службы по контролю над лекарствами (ГСКЛ) провели пресс-конференцию и рассказали о нежелательных последствиях вакцинации от COVID-19.

Информацию представили глава ГСКЛ Гитис Андрулёнис и старший советник отдела Фармакологической бдительности и информации об отравлениях Ругиле Пильвинене.

По словам Андрулёниса, из-за снижения темпов вакцинации, снижается и поток информации о побочных действиях. В июне, по его словам, получены два сообщения об инфаркте миокарда после вакцинации вакцинами Pfizer и Moderna. В обоих случаях это были люди старше 50 лет. В целом доминирует информация о легких побочных действиях.

По ее словам, больше всего людей привили в мае, в основном это была вакцинация вакциной Comirnaty.



"Были получены два сообщения об образовании тромбов после вакцинации Comirnaty и один после вакцинации вакциной Vaxzevria. Правда, врачи не считают, что в случае с вакцинацией Comirnaty причиной образования тромбов была вакцина", – продолжила Пильвинене. Было два сообщения о временном параличе лицевого нерва после вакцинации Comirnaty. Было 6 сообщений об обмороках после вакцины Comirnaty в центрах вакцинации и дома.

"В июле сообщили о такой редкой реакции, как увеит - воспаление сосудистой оболочки глаза. У одного пациента после Vaxzevria было установлено медикаментозное токсическое поражение печени, у него обострилась болезнь печени. Была информация о синдроме Фишера-Эванса (сочетание аутоиммунной гемолитической анемии с аутоиммунной тромбоцитопенией). Ранее о таких обочных действиях не было известно", – заметила специалист.

Было и сообщение о смерти. 91-летний человек был привит в марте, а умер в апреле. У него диагностировали пневмонию. Но неизвестно, связано ли это с вакцинацией.

В Литве от коронавируса привиты больше 24 000 подростков. Получены 7 сообщений о побочных действиях. Одно, связано с тяжелыми последствиями - подросток падал в обмороки, плюс поднималась высокая температура. Была и информация о вакцинации подростков не Pfizer, а Moderna - по ошибке. Никаких побочных эффектов не было.

"По сити, побочные действия у подростков не отличаются от тех, что испытывают взрослые", – сказала Пильвинене.

"Мы призываем, чтобы о таких вещах сообщали медики, но больше всего данных поступает от пациентов", – заметил Андрулёнис.

"В странах ЕС больше информации предоставляют медики, чем жители", – сказала Пильвинене. В Литве же все наоборот.

За время вакцинации до 30 июня поступило 4301 сообщение о побочных реакциях на вакцину от COVID-19 (0,21% от использованных доз – 2 078 955).

В июне было получено 736 сообщений: 395 после Comirnaty, 100 после Spikevax (COVID-19 Vaccine Moderna), 169 после Vaxzevriaи 69 после COVID-19 Vaccine Janssen.

699 сообщений были классифицированы как легкие или средние реакции, 37 - тяжелые.

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