За сутки на границе Литвы с Беларусью задержаны 60 нелегальных мигрантов

По предварительным данным, с утра воскресенья до утра понедельника пограничники задержали 60 нелегальных мигрантов, незаконно пересекших границу Беларуси с Литвой, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).

По утверждению службы, уже шестые сутки подряд число таких мигрантов не превышало 100.

В целом в этом году на этом участке границы Литвы задержаны 1676 нелегальных мигрантов, этот показатель в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Основная их часть – из стран Ближнего Востока и Африки, большинство прибывает без документов.

Задержанным иностранцам будут сделаны тесты на COVID-19, а до результатов они будут изолированы.

О попросивших убежище лицах информирован Департамент миграции, который рассматривает такие прошения.

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы в минувшую пятницу объявило экстремальную ситуацию на государственном уровне.

Из задержанных в этом году на границе с Беларусью 805 являются гражданами Ирака или представились ими. Также среди задержанных 195 граждан Конго, 121 - Камеруна, 77- Гвинеи, 68- Ирана и других стран. Гражданство части мигрантов еще устанавливается.

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