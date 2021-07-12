Глава МВД: на охрану границы Литвы будут направлены дополнительные ВС

На охрану границы Литвы с Беларусью будут направлены дополнительные вооруженные силы (ВС), заявила после заседания Госсовета по обороне (ГСО) министр внутренних дел Агне Билотайте.

"В данный момент на нашей границе сконцентрировано максимальное количество сотрудников Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ), также вовлекаются прочие силы системы внутренних дел, и сегодня мы конкретно обсуждали дополнительные вооруженные силы", – заявила министр на пресс-конференции.

Она не назвала конкретное число военных.



В конце прошлой недели сообщалось, что на охрану границы планируется направить 260 военных.

"Уже с субботы военные пришли на подкрепление пограничникам, но мы договорились, что охрана нашей границы будет укреплена еще большими вооруженными силами, я бы не хотела детализировать цифры, поскольку эти цифры очень щепетильны", – сказала Билотайте.

По ее словам, основное послание заключает в том, что "мы серьезно смотрим на эти угрозы, и на охрану границы выделяются максимальные силы, как из системы внутренних дел, так и системы обороны".

Министр обороны Арвидас Анушаускас отметил, что законы предусматривают возможность во время экстремальной ситуации привлекать вооруженные силы.

"Армия может быть привлечена для оказания помощи государственным и муниципальным ведомствам в случае экстремальной ситуации, когда масштабы события интенсивно растут. Так вот сейчас такая ситуация", – пояснил Анушаускас.

"До сих пор оказывалась логистическая поддержка – палаточный городок, палатки-ангары. Оборудование спирального барьера из колючей проволоки, ополченцы Минобороны на восьми пограничных заставах оказывали и иную помощь, однако с учетом потребности литовская армия готова значительно увеличить помощь, это и будет сделано, в ближайшие недели эта помощь увеличится", – отметил министр обороны.

Он также сказал, что привлекаемые военные ресурсы не будут называться, лишь отметил, что "помощь будет использоваться эффективно".

В понедельник президент Гитанас Науседа созвал заседание ГСО для обсуждения вех борьбы с миграционным кризисом.

В последние месяцы Литва сталкивается с выросшими почти в двадцать раз потоками нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. В основном это мигранты с Ближнего Востока и Африки, многие без документов.

Литовские должностные лица утверждают, что это – организованная белорусским режимом гибридная атака на Литву.

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы в минувшую пятницу объявило экстремальную ситуацию в государственном масштабе.

Минск утверждает, что не останавливает мигрантов на территории Беларуси по причине санкций ЕС.

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