На литовском взморье может появиться еще один курорт

Депутат литовского парламента Кястутис Масюлис обратился к министру охраны окружающей среды Симонасу Гентвиласу с призывом взять на себя роль лидера и способствовать созданию нового курорта в Смильтине.

"Учреждения, которые подчиняются Министерству охраны окружающей среды, отвечают за Смильтине, а министр Гентвилас как клайпедчанин должен быть ознакомлен со всеми проблемами и сплотить ответственные лица для совместной деятельности. Смильтине находится рядом с городом, сообщение отличное, природа красивая, море, пляжи, легко организовать геотермальную воду, но это место запущенное и больше напоминает Калининградскую область, чем Ниду.

Наши курорты летом переполнены, поэтому растут цены и снижается качество, часть жителей даже не отдыхает в Литве. Смильтине могла бы стать еще одним литовским курортом, в котором природа сочетается с отдыхом и инфраструктурой для организации развлечений", – сказал депутат.

До Второй мировой войны Смильтине была любимым местом отдыха жителей, там быки кафе и гостиницы, однако в 1946 г. попала в охраняемую зону Куршской косы и лишилась статуса курорта.

"Развитие Смильтине тормозит бюрократия, разногласия между ведомствами, отсутствие идеи. Чтобы восстановить кафе, которое работало до войны, нужно согласовать этот вопрос с 10 ведомствами, каждое их которых подходит к этому вопросу со своей колокольни, но никого не интересует польза, которую могут получить люди. Пример - порт в Швянтои. 20 лет говорили, что он нужен, и только сейчас начались работы и это будет история успеха Швянтои", – заметил депутат.

Смильтине – часть Клайпеды в национальном парке Куршской косы. С городом ее соединяет переправа. Смильтине отличается красивыми лесами, пляжами и дюнами.

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