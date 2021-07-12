Глава МИД Литвы: санкции за незаконную миграцию для Беларуси – самый правильный ответ

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что введение дополнительных санкций для Беларуси по причине подстрекательства миграционного кризиса было бы самым правильным ответом Евросоюза.

Об этом он заявил в понедельник по прибытию в Брюссель на заседание министров иностранных дел Евросоюза.

"Мы должны направить очень четкий сигнал как Лукашенко, так и другим диктаторам, о том, что такие меры, используемые против государств, влекут за собой ответ. Мы должны незамедлительно, сразу же начать обсуждать дальнейшие санкции (...) Санкции должны быть очень четкими, быстрыми, и, по-моему мнению, это самый правильный ответ", – сказал Г. Ландсбергис.

По его словам, Беларусь осуществляют против блока гибридную атаку, используя незаконных мигрантов "как средство давления, чтобы изменить позицию ЕС по санкциям, правам человека, защите оппозиции, вынудив передумать".

Свое предложение в воскресенье он также обсудил на неформальной встрече с главами МИД стран Балтии и Северной Европы.

Литва предлагает ЕС ввести новые санкции после недавно согласованных секторальных санкций. Этот пакет санкций был утвержден в мае, когда Минск принудил к посадке самолет Ryanair и арестовал летевших в нем оппозиционного блогера Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

ЕС также ввел иные санкции, реагируя на расправу режима Александра Лукашенко с оппозицией страны после прошлогодних президентских выборов.

С ухудшением отношений начался наплыв нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву.

Говоря о возвращении незаконных мигрантов в страны происхождения, Г. Ландсбергис отметил, что единый ответ ЕС и единая политика возвращения людей были бы гораздо более эффективными и помогли бы Литве скорее справиться с возникшими проблемами.

Г. Ландсбергис также поблагодарил страны, которые уже предоставили помощь, и попросил другие государства блока также внести свои усилия в борьбе с кризисом.

"Помощь большего количества стран существенно помогла бы Литве лучше справиться, лучше обеспечить охрану границы, лучше останавливать потоки этих незаконных мигрантов, которые достигают территории Литвы", – рассуждал министр.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали 1634 мигрантов – в 20 раз больше, чем в прошлом году. Большинство из них из стран Ближнего Востока и Африки.

Минск утверждает, что не останавливает мигрантов на территории Беларуси по причине санкций ЕС.

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