Коронавирус в Литве: 22 новых случая, скончались 2 человека

За минувшие сутки в стране было выявлено 22 новых случая коронавируса, скончались 2 человека, сообщил в понедельник Департамент статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 18,6 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 0,7%.

За минувшие сутки было сделано 1616 молекулярных (ПЦР) и 1127 антигенных тестов на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 279 тыс. 217 человек, 531 из них все еще болен.

От коронавируса в Литве скончались 4400 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8970 смертей.

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