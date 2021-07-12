Премьер Литвы: количество новых случаев будет расти, но не это главное

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что уже сейчас фиксируется ухудшение эпидемиологической ситуации. Об этом она сказала в передаче "Звуки утра" на LRT.

Премьер оценила прогнозы профессора Витаутаса Касюлявичюса, который сказал, что новая волна в Литве начнется в конце июля-начале августа.

"Я не хочу пугать (…) Я уже в середине прошлой недели говорила, что улучшение приостановилось, можно предполагать некоторое ухудшение ситуации, это можно заметить по данным за неделю. Очевидно, что число новых случаев вырастет. Но важно не количество случаев, а ситуация в больницах", – сказала премьер.

Delfi напоминает, что в минувшую среду Шимоните призывала непривитых граждан прививаться от коронавируса, заметив, что улучшение эпидемиологической ситуации приостановилось.

"Я бы хотела еще раз обратиться к жителям Литвы и призвать их пользоваться случаем и прививаться. Мне очень жаль, но я думаю, что у нас будет повод констатировать остановку улучшения ситуации. Мы не можем сказать, что она драматически ухудшилась, но я сказала бы так - число случаев уже не снижается, если сравнивать с данными за неделю, количество положительных результатов тестов растет.

Если иметь в виду активные социальные контакты и то, что общается много людей, я не исключила бы, что можем наблюдать новый рост. Если мы не хотим еще один карантин, а мы его не хотим, я в этом уверена, то эти несколько недель или месяц, когда Литва находится в "зеленой" зоне, были бы идеальным периодом сделать подарок себе и другим людям - пойти и привиться", - сказала премьер.

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