Науседа в Польше: только совместными усилиями мы можем обеспечить безопасность в регионе

Президент Гитанас Науседа, который в воскресенье находится с визитом в Кракове, обсудил вопросы безопасности с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Сотрудничество между Литвой и Польшей насчитывает века. Мы естественные союзники в сфере безопасности и обороны. Только совместными усилиями мы сможем обеспечить безопасность в регионе", - цитируются слова Г. Науседы в пресс-релизе, выпущенном после встречи.

Президенты Литвы и Польши посетили штаб компонента Польского спецназа (POLSOCOM).

В докладе говорится, что они обсудили ситуацию с безопасностью в регионе и возникающие вызовы региональной стабильности, включая увеличение потоков нелегальных мигрантов и непредсказуемый режим в Беларуси, агрессивную политику России в отношении соседних стран.

На встрече также обсуждались результаты саммита НАТО, реакция на учения "Запад-2021", энергетическая и кибернетическая безопасность.

Г. Науседа подчеркнул необходимость незамедлительного решения проблемы укрепления восточной границы ЕС путем эффективного предотвращения потоков нелегальной миграции из Беларуси.

"Мы не позволим белорусскому режиму использовать мигрантов в качестве политического оружия", - заявил президент Литвы.

Г. Науседа и А. Дуда также обсудили отношения со странами Восточного партнерства, обратив особое внимание на стремления Украины к европейской интеграции.

Они согласились с тем, что ЕС должен поддержать украинцев на этом пути и предложить четкую европейскую перспективу.

Президенты также договорились принять участие в конференции по безопасности, которая пройдет в Литве в октябре 2021 года.

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