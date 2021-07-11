"Сотрудничество между Литвой и Польшей насчитывает века. Мы естественные союзники в сфере безопасности и обороны. Только совместными усилиями мы сможем обеспечить безопасность в регионе", - цитируются слова Г. Науседы в пресс-релизе, выпущенном после встречи.
Президенты Литвы и Польши посетили штаб компонента Польского спецназа (POLSOCOM).
В докладе говорится, что они обсудили ситуацию с безопасностью в регионе и возникающие вызовы региональной стабильности, включая увеличение потоков нелегальных мигрантов и непредсказуемый режим в Беларуси, агрессивную политику России в отношении соседних стран.
На встрече также обсуждались результаты саммита НАТО, реакция на учения "Запад-2021", энергетическая и кибернетическая безопасность.
Г. Науседа подчеркнул необходимость незамедлительного решения проблемы укрепления восточной границы ЕС путем эффективного предотвращения потоков нелегальной миграции из Беларуси.
"Мы не позволим белорусскому режиму использовать мигрантов в качестве политического оружия", - заявил президент Литвы.
Г. Науседа и А. Дуда также обсудили отношения со странами Восточного партнерства, обратив особое внимание на стремления Украины к европейской интеграции.
Они согласились с тем, что ЕС должен поддержать украинцев на этом пути и предложить четкую европейскую перспективу.
Президенты также договорились принять участие в конференции по безопасности, которая пройдет в Литве в октябре 2021 года.
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