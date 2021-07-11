Военный эксперт из Беларуси: у Лукашенко расчет на то, чтобы запугать литовцев

Как белорусские официальные лица объясняют рост количества нелегалов, переходящих белорусско-литовскую границу, как решить эту проблему, и чего добивается Лукашенко, обвиняя Запад в покушении на суверенитет Беларуси. Об этом в программе "Delfi Главное" рассказывает белорусский военный эксперт Егор Лебедок.

- Является ли вся эта ситуация с нелегальными мигрантами организованной акцией против Литвы или потоки мигрантов действительно были раньше, их останавливали в таком объеме раньше белорусские пограничники, и сейчас, как ранее говорил Александр Лукашенко, этого больше не делают?

- Как отметил официальный представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский, сейчас наблюдается лишь сезонное увеличение потока мигрантов. По его словам, если сравнивать с ситуацией 5-7-летней давности, то ничего принципиально не изменилось. Но при этом стоит отметить, что в новостях за июнь я видел только сообщения максимум о пяти задержанных мигрантах из Ирака, которые были помещены в изолятор. Какова их судьба дальнейшая, - неизвестно, и было ли это вообще на самом деле. То есть отмечают увеличение, тем не менее, задержано только пять человек.

Но в целом, вся эта ситуация является асимметричным ответом на введённые санкции.

Что касается статистики по количеству мигрантов, Бычковский также отмечает следующее. Есть возможности сотрудничества между белорусским Госпогранкомитетом и аналогичным ведомством Литвы. И вот на что опирается Бычковский: мол, статистика литовская может быть не такой, как официально заявляют, что должны быть как минимум протоколы двусторонних предварительных расследований, и литовская сторона должна обращаться к белорусской за помощью и содействием.

По словам Бычковского, белорусская сторона постоянно оказывает содействие, а литовская – нет. То есть вот эту формальную сторону - взаимодействие с белорусским Госпогранкомитетом надо было бы освещать тоже. Более того, говоря уже о формальной правовой стороне, Беларусь (не знаю насколько Литва, но, возможно, тоже) является участником Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

Ситуация, которую мы обсуждаем, это фактически и есть транснациональная организованная преступность по доставке мигрантов.

В Беларуси есть статья Уголовного кодекса, предусматривающая наказание за организацию незаконной миграции. В Литве, я думаю, тоже есть подобная статья. Ничто не мешает возбудить уголовное дело. Кроме того, у нас с Литвой есть Договор о сотрудничестве двустороннем по борьбе с организованной преступностью, терроризмом и другими преступлениями - Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Литовской Республики о сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, терроризмом и иными видами преступлений. То есть вот этот правовой механизм, я считаю, действительно нужно задействовать. Это было бы правильно.

Что касается потоков мигрантов, то говорят о причастности России, но на данном этапе это абсолютно не так. Но предстоит более интересный этап, который связан с Афганистаном. Сейчас растет поток беженцев оттуда, даже в Таджикистан уже наплыв неслабый. Соответственно оттуда могут пойти мигранты.

Афганистан – это такая двойная проблема может быть для Литвы. Это не только мигранты, это ещё и наркотики.

В связи с выводом американских и европейских войск из Афганистана военная сила местных властей резко снижается, и сторонники движения Талибан занимают (во многих случаях без боев даже) периферию территории Афганистана, в частности, местность на границе с Таджикистаном.

Рост мигрантов из Афганистана обусловлен с одной стороны предстоящими войной и боевыми действиями, с другой - бегут жители Афганистана, которые сотрудничали с американцами в ожидании расправы со стороны Талибана, плюс фактор отхода от светского к более религиозному государству.

По логике, наркотрафик будет пытаться взять под свой контроль Российская Федерация со всеми вытекающими последствиями.

Транспортный коридор из Таджикистана - достаточно сложный, это и Казахстан, и Россия. Казахстан, я думаю, в это ввязываться не будет. Хотя председатель Госпогранкомитета Беларуси недавно встречался с казахским коллегой.

Есть возможность, конечно, авиа-доставки мигрантов, как это сейчас происходит с Ираком, так может быть и с Таджикистаном. Проблем – для желающих организовать такой поток – я не вижу. Ну, или при содействии России это все организовывать. Как здесь теоретически может посодействовать Россия?

Границу с Таджикистаном Талибан начинает брать в кольцо, миграции оттуда быть не должно. Но Россия может включить «фактор гуманизма». Она давно ведет переговоры с Талибаном, и в общем-то может договориться о гуманитарном коридоре для беженцев. Конечно, показав при этом, что, мол, американцы влезли в Афганистан и причинили столько боли, а сейчас выходят оттуда, и тоже из-за них проблемы. То есть преподнести открытие этого гуманитарного коридора Россия сможет без проблем. И уже через этот коридор можно мигрантов вывозить. И другие более интересные, скажем так, схемы возможны.

То есть пока вся ситуация с миграцией – это чисто белорусский фактор. И пока Россия никак не включена в это. Посмотрите позже, откуда будут мигранты, которые бегут в Литву. Пока афганцев среди них единицы, и афганские беженцы в Беларуси ранее постоянно отмечались.

- Может ли поток мигрантов через белорусско-литовскую границу стать неконтролируемым для белорусского режима? Максимас Милта упоминал, в том числе, что дважды в неделю в Минск летают самолеты на 500 мест из Ирака, Ирана и других стран, привозят якобы туристов. Что вы думаете про это? Почему белорусские пограничники не контролируют эти потоки? Это какая-то команда сверху или они просто сознательно закрывают глаза на этих мигрантов, которые пересекают границы? Или, может быть, проблема именно в охране границы?

- Официальный представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский объяснял, почему такие ситуации с мигрантами возможны, ссылаясь на действительно не полное закрытие границы. Раньше взаимодействие с литовским пограничниками осуществлялось в шахматном порядке. Свою часть границы литовские пограничники охраняли, а где-то в соседнем районе охраняли белорусские. Получалось такая шахматная раскладка, то есть были вроде бы дыры, но каждая из сторон прикрывала их.

Потом, как говорит представитель Госпогранкомитета, в связи с изменившимися обстоятельствами Беларусь решила действовать по тем направлениям, которые считают более важными. Соответственно появляются управляемые дыры на границе как следствие рассинхрона во взаимодействии с Литвой. Во всяком случае, так это объясняют официально.

Конечно, подтверждения у меня нет, - организовано ли все, что происходит на границе пограничниками или ОСАМ (Отдельная служба оперативных мероприятий). Но это, конечно, выглядит так.

Что касается контролируемости всей этой ситуации, то это стопроцентно контролируемо - и перевозка мигрантов в Беларусь, и организация авиарейсов и так далее. Занимаются этим, не только государственный туроператор «Центркурорт», есть и другие белорусские фирмы, и иракские компании, которые заняты привлечением туристов.

Посольство Ирака ещё с 2015 года рекомендовало во избежание мошенничества при организации поездок в Беларусь обращаться в «Белинтурист», а эта компания входит в «Центркурорт». Вообще достаточно много компаний туристических, работающих на направлениях, которые мы обсуждаем.

Если посмотреть группу эмигрантов в Facebook, - тех, кто в Беларуси находится, то там они обсуждают, например, что граница с Польшей является более охраняемой, и там больше рисков. А литовская граница более комфортна для перехода.

Если посмотреть на цены, то от 500 до 800 долларов стоит поездка в Беларусь из Ирака, и это не такие баснословные деньги. И стоит отметить, что в аэропорту минском «заворачивают» иногда иракских туристов, бывают и такие случаи.

В общем все, что происходит сейчас на белорусско-литовской границе, – это контролируемый и управляемый процесс.

- Литва усиливает охрану границы, в том числе планируется постройка своеобразного ограждения. Кроме того, привлекается армия. Как вы думаете, сам вот этот момент с привлечением военных к контролю над границей – это путь к большей безопасности?

- Это обычная практика. Если говорить о мерах, которые может предпринять Литва, я бы выделил три ключевых компонента: дипломатический, информационный и организационно-тактический.

Что касается вариантов по линии дипломатии, нужно делать упор не просто на переговоры с Ираком, а понимать, каков интерес Ирака или Турции в Беларуси и в чем интересы Беларуси.

В частности, в декабре 2020 года, когда принимали верительные грамоты посла Беларуси в Ираке, глава МИД Ирака отмечал уже на то время необходимость решения проблем студентов. То есть, возможно, уже тогда действительно были попытки их выселить, о чем они говорили в разговоре с корреспондентом Delfi.

Более интересный момент - из-за нынешней экономической ситуации Ирак хотел вернуть из Беларуси финансовые фонды, которые размещены здесь.

Что касается студентов, которые в Беларуси уже учатся и которые действительно были направлены на обучение, проще их принять к себе на обучение за те же деньги. И меньше рисков. Ну, это как пример. То есть нужно понимать в переговорной позиции, где чьи интересы, и по ним работать.

Что касается информационной составляющей, то должно быть воздействие на группы мигрантов. Видно, что представители ЕС [не факт что сами литовцы или только они] уже с этим работают, то есть появляются сообщения под видом иракцев или действительно от иракцев, что не надо переходить границу, что сейчас будут задерживать. Эта работа должна идти в группах, которые надо выявлять, и где появляются предложения по нелегальной миграции. Во многих группах банятся такие вопросы, но нужно выходить в такие группы, и информационно там работать, объяснять их участникам, что, ребята, вам не рады в Литве и вас могут вернуть домой, - правда, это возможно, если будет на то договоренность с Ираком.

Организационно-тактическая работа – это наиболее важная составляющая. Построение физического заграждения – это, на мой взгляд, анахронизм, это попытка решить проблему в XXI веке методами XX века. Условно говоря, сейчас идет война – информационная, а попытка воевать – методами Первой Мировой: мы выкопали окопы, и сидим месяцами напротив противника чего-то ждем.

На мой взгляд, переходить нужно на тактику мобильную, и, самое важное – переходить от выявления и задержания - к недопущению пересечения границы. Стена, физический барьер, конечно, в этом плане помогает, но большинство мигрантов - это молодые люди, для которых не проблема взять лестницу (и им помогут ее сделать) и перепрыгнуть через эту стену, будь она даже шесть метров.

Как можно пресечь? Есть такая достаточно известная практика. Создаются мобильные группы, достаточно три человека, цель которых разведка и засадные действия, в данном случае – на территории Литвы. Плюс в комплексе с авиаразведкой, технической разведкой (если есть у мигрантов телефоны, значит можно запеленговать, например) задача такой группы - это выявление точки проникновения. Конечно, эта группа должна быть с видеокамерой. Далее, когда группа мигрантов появляется еще на белорусской территории, но она видна через нейтральную полосу, даётся две-три автоматные очереди в воздух, сугубо предупредительный огонь, и это снимается на камеру и выкладывается в интернет.

Это, кстати и к вопросу об информационном воздействии: это сигнал к тому, что здесь уже стреляют. Подчеркну, что я говорю о сугубо предупредительном огне. Сами понимаете, что на людей, особенно с детьми, это уже действует совсем другим образом. Более того, такой вариант помогает сэкономить средства и время, и не надо эти всякие стены строить, это и время занимает, и, на мой взгляд, стены - это такой символизм из прошлого. Сейчас уже тактика другая – мобильная, то есть именно в такой ситуации, которую мы обсуждаем, нужно делать усиление разведки. Вчера я видел над Латвией вертолет пограничной службы, летал около нашей границы. Над Литвой не видел, но может, они не видны на трекерах, или не включали транспондеры.

То есть нужно усиление авиаразведки, в том числе, беспилотных комплексов. У Евросоюза запросить помощь организационно-техническую, я думаю, проблемы нет. Мобильная группа - это может быть, допустим, тот же спецназ либо вашей литовской армии, либо пограничники. В данном случае важен именно переход на мобильную составляющую, потому что полное перекрытие – барьер делать можно, но это затратно. Опыт мобильных групп есть, в Италии и других странах. И Литва сможет поделиться потом своим опытом. А стена – ну построили, а через месяца три может иссякнуть запас мигрантов, выяснится, что воздействия нет на границу, средства на барьер были пустой тратой.

Если Литва договорится с ЕС о привлечении технических средств для решения проблем на границе, можно будет потом их отправить в другую страну Европы.

Что касается взаимодействия с Лукашенко, то у него расчет на то, чтобы запугать литовцев, чтобы чувствовали в Литве эту угрозу. Выход – не создавать панику, не выносить все в средства массовой информации. Особенно это касается перемещения ядерных материалов через границу, о чем говорил Лукашенко. Нужно объяснять людям, что бояться не надо, это не ядерная бомба с мгновенной угрозой тысячам. Надо это понимать, работать со своим населением европейским и конкретно в Литве в большей степени, чтобы не было необоснованных страхов, чтобы страх не влиял ни на население, ни на принятие решения. То есть да, проблема есть, но это - не катастрофа ни в коем случае даже для одной Литвы, и есть же возможность привлечения Евросоюза к решению проблемы.

- На этой неделе Беларусь заявила о сокращении диппредставительства Литвы в Беларуси. Литва ответила симметрично. Как вы думаете, каким образом эти решения повлияют, прежде всего, на режим и на самих белорусов?

- Конечно, на белорусов есть воздействие, теперь уже слышим – а где же теперь визу сделать. Литва была одно время в первой тройке среди стран ЕС , выдавших больше всего шенгенских виз белорусам. Конечно, сокращение штата посольства скажется на многих – и тех, кто хочет съездить в Европу, и кто хочет учиться в Литве. Но воздействуя на Лукашенко – человека, который распоряжается властью, нельзя не задеть народ. Это же естественно. Глупо какие-то мероприятия продумывать и говорить «ой-ой-ой, может, народ затронете». Ясно, что затронете, однозначно затронете. Сам Лукашенко этот народ «трогает» периодически, что уж говорить…

Что касается влияния на Лукашенко, то думаю, что никак сокращение литовского диппредставительства не скажется. На мой взгляд, Россия больше будет всячески отрезать Лукашенко от Запада, в том числе путем сокращения посольств. На месте Литвы, я бы, честно говоря, симметричные такие методы сокращения, может, и не принимал бы, если, конечно, это не предложение белорусского МИДа – сократить. Я бы таких шагов не предпринимал, потому что это выглядит как действительно конфронтация со страной, - когда сокращают диппредставительство. Тогда бы это выглядело, что вот Лукашенко в одностороннем порядке сократил, а мы заботимся о людях.

- Чего Лукашенко пытается добиться, постоянно обвиняя Запад в намерении подорвать суверенитет Беларуси?

- Лукашенко пытается добиться удержания своей власти. С момента его прихода к власти, всегда были разговоры о том, что у Беларуси есть враги. Только не всегда они были конкретизированы. Как правило, он говорил «они». Если провести контент-анализ, слово «они» доминирует. Он ментально советский человек, и для него Запад – враг, и неважно, представляет ли Запад реальную угрозу или нет.

Было смешно наблюдать в 2015-2017 годах, когда начался диалог и появились рассуждения, мол, Лукашенко может, повернуться на Запад. Никогда бы он не повернулся туда в силу своего менталитета, представлений о мире.

Сейчас для удержания власти предложить ему по сути нечего. Раньше он сидел на дотационной игле Российской Федерации, сейчас удавочку на шее и россияне затягивают. Причем он сам в эту удавку успешно влез, и, к сожалению, поставил независимость Беларуси на очень тонкую грань. И сейчас звучат только угрозы, угрозы и угрозы. Ничего другого не остается.

Он еще в послании парламенту в 2020 году до выборов говорил, что, мол, дайте нам год-полтора, мы справимся, мол, мы задавим все эти протестные движения. Хотя тогда никаких протестных движений и знать не знали. И расчет у него был такой: внутри мы все задавим, а дальше мы будем играть и с Путиным, и с Западом, как это ранее получалось. А тут оп – и не получается. Задавить частично удалось, но я бы сказал, что это он сильнее пружину зажал, нежели погасил пожар. Но ЕС занял нормальную позицию – не как ранее чисто формальную - выражения озабоченности, а более практичную. И Лукашенко непонятно, что делать. Он привык, что ему потакают, что негативную реакцию Запада на его действия, период конфронтации можно переждать, что отвлекутся на другие проблемы. А тут пока не получается. И Путин не идет на уступки. И, конечно, набор таких сумбурных решений будет нарастать. Он не создал команду, которая в состоянии отвечать на современные вызовы современными методами. Его команда живет в мире «плана Даллеса», цветных революций, я не вижу никаких возможностей, как они ментально могли бы выйти из этого своего мира и действовать адекватно и предсказуемо, чтобы власть ему сохранить без использования угроз и новых репрессивных законов и действий.

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