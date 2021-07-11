Главы КИД парламентов зарубежных стран осудили "контрабанду мигрантов" из Беларуси в Литву

Главы парламентских комитетов по иностранным делам (КИД) более чем десяти государств и Литвы осудили осуществляемую режимом Александра Лукашенко "контрабанду мигрантов".

В обнародованном заявлении они также призывают запретит полеты в Беларусь, которые, как подозревается, используются для организуемой государством контрабанды людей.

"Мы, председатели КИД национальных парламентов, однозначно осуждаем то, что незаконный режим А. Лукашенко использует контрабанду мигрантов, чтобы навредить соседним государствам. Использование наиболее уязвимых групп как рычага в политическом споре постыдно и сопоставимо с совершенным в мае актом воздушного пиратства", - говорится в заявлении.

Заявление вместе с главой КИД Сейма Литвы Жигимантасом Павилёнисом подписали главы КИД сената США, Бундестага Германии, обеих палат парламента Франции, Палаты общин Соединенного Королевства, парламентов Испании, Ирландии, обеих палат парламента Чехии, обеих палат парламента Польши, стран Балтии и Украины.

В нем отмечается, что "попытка перебросить мигрантов через границу Литвы - это преступление и бесчеловечное поведение, целью которого является подрыв солидарности народа Литвы и поддержки жаждущему свободы и не признающему украденные в прошлом году выборы народу Беларуси".

"Это новый и злостный выпад против государства-члена Евросоюза и союзника по НАТО. Он должен получить солидарную реакцию и национальный, европейский и трансатлантический ответ. Мы призываем запретить полеты в Беларусь, которые, согласно подозрениям, используются для организуемой государством контрабанды людей", - утверждают главы более чем десяти парламентских комитетов.

В этом году в Литву из Беларуси пытались попасть более 1,5 тыс. нелегальных мигрантов.

Литовские должностные лица утверждают, что возросшие потоки миграции - организованная акция белорусского режима против Литвы.

Из-за заметно выросшего потока мигрантов правительство на прошлой неделе объявило экстремальную ситуацию на государственном уровне.

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