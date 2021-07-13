За обычную работу вильнюсцам не хватает и 1000 евро "на руки"

Председатель "Форума инвесторов", юрист Роландас Валюнас сказал, что даже после Brexit вряд ли удастся вернуть литовцев, которые уехали в Великобританию. Он сказал, что для того, чтобы в Литве жило 3 млн., надо приглашать в страну жителей третьих стран.

По его словам, в культурном плане нам больше подойдут белорусы и украинцы, поскольку поляков, латышей и эстонцев Литва вряд ли привлечет.

Валюнас отметил, что наличие работников привлекло бы и зарубежных инвесторов.

На вопрос, как он оценивает кризис мигрантов, Валюнас сказал, что ситуация его беспокоит по двум причинам.

"Во-первых, нелегальные мигранты создадут дополнительные проблемы. Кажется, легче было бы дать им возможность уехать на Запад, но это приведет к определенным последствиям. Европа тогда могла бы закрыть границу с Литвой – и не только для мигрантов, но и для граждан Литвы. Это было бы неприятное последствие. Вторым неприятным последствием было бы то, что для большинства иммигранты - есть иммигранты, неважно легальные или нет. Часть людей не хочет разделять эти понятия. У нас есть проблема с привлечением талантливых мигрантов в Литву. Наверное, это будет сделать еще сложнее", - считает специалист.

По его словам, политики слышат голос народа и могут защищать его мнимый интерес - запретить ввоз работников из-за границы: "Это будет иметь отрицательные последствия для литовской экономики и для пенсий".

Валюнас заметил, что в соседней Польше, которая кажется консервативной, работает много мигрантов.

"Я надеюсь, и наши политики задумаются о том, что нам не хватает работников, и что проблема не в зарплатах. Знаете, если в Вильнюсе платишь 1000 евро "на руки", все равно сложно найти простого работника, например, садовника, уборщицу или кого-то еще, видимо, проблема не в зарплатах, а в пособиях и нежелании работать", - заметил он.

Несмотря на то, что безработица в Литве составляет 14%, по мнению Валюкаса, это неверные данные, многие в стране работают нелегально. Кроме того, многие люди с высшим образованием считают ниже своего достоинства выполнять простую работу.

"Можно говорить о достоинстве человека, но честь и достоинство не сочетаются со статусом иждивенца. Мне кажется, если у меня есть здоровье <...> и я не могу найти работу по специальности, то я беру на себя ответственность за то, что выбрал не ту специальность. Значит, я должен идти на ту работу, которую мне предлагают, а не сидеть и не получать пособие", - считает собеседник.

Валюкас сказал, что знает, что люди думают об иммигрантах - якобы они придут и заберут наши рабочие места.

Вопрос, по его мнению, в том, откуда появляются такие мысли.

"Литва - маленькая страна, которую в последние столетия обижали как в культурном плане, так и в других смыслах, это понятно. С другой стороны, может, это и было понятно 40 лет назад, но <...> вопрос в том, не пора ли менять позицию". - сказал специалист.

Он напомнил, что количество пенсионеров в Литве растет, а рабочего населения сокращается.

До 1 июля 250 000 жителей Литвы изъявили желание остаться в Великобритании. Удастся ли их вернуть?

"Давайте будем реалистами, видимо, большую часть этих людей вернуть не удастся. Люди там пустили корни, создали семьи, купили недвижимость, у них есть хорошая работа, поэтому они создали комфорт, приспособились в культурном плане. Литовцы отличаются способностью быстрее забывать о своих корнях, через несколько лет они уже начинают с акцентом говорить на родном языке, отдают детей в школы за границей. <...>. Сколько-то можем вернуть, 10-20%, трудно сказать точно", - сказал Валюнас.

"Если мы хотим сохранить страну с более чем 3 млн. жителей, нам придется принимать других людей и активно зазывать их, и это будут не литовцы. Конечно, хотелось бы чтобы в культурном и религиозном плане они были ближе к нам, это доставило бы меньше проблем. Нам больше подойдут белорусы, украинцы, говорить о привлечении эстонцев, латышей или поляков было бы наивно. Наличие квалифицированных работников помогает стране привлечь инвестиции. Надо думать о том, что приход инвестиций создает конкуренцию за рабочую силу, зарплаты растут, платят больше налогов в бюджет, а из бюджета платят зарплаты учителям и врачам, чиновникам и политикам", - напомнил специалист.

Он заметил, что самая большая проблема это то, что политики этого не понимают, или понимают как-то искаженно.

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