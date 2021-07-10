Профессор: о всеобщем карантине в следующем сезоне не должно быть и речи

В Литве с 1 июля завершился карантин, который длился больше полугода. Специалисты надеются, что масштабного карантина, какой недавно действовал, больше не потребуется.

Из-за коронавируса в Литве по-прежнему действует чрезвычайная ситуация и ряд ограничений.

"Я бы хотела сказать, что много послаблений было введено, но не надо забывать, что после окончания карантина, вирус не ушел, сохранились и определенные требования. Это и рекомендации в связи с ношением масок – в помещениях, общественных местах, в транспорте, в магазинах" – сказала в передаче "Тема на Delfi" советник премьер-министра Ингриды Шимоните Живиле Гудлявичене.

Она призвала жителей не забывать, что вирус не исчез, ситуация в любой момент может ухудшиться, если не соблюдать действующие меры.

Профессор Саулюс Чаплинскас о возвращении к карантину говорить не был склонен, но заметил, что риск налицо, вирус мутирует.

"То, что происходит в странах, где люди живут очень кучно, где вирус быстро распространяется от человека к человеку, создаются идеальные условия для появления мутаций", – сказал Чаплинскас.

По словам профессора, сейчас особое беспокойство вызывает штамм "дельта", и пока неясно, насколько эффективна против него вакцина.

"Да, прививки защищают, но меньше, чем от других штаммов. Есть также опасность ввоза других штаммов и опасность местных мутаций, если у нас не будет надежного иммунитета, если мы до конца не привьемся, если будет налицо иммунодефицит, если не остановим местное распространение вируса, когда начнется сезон простудных заболеваний", – заметил Чаплинскас.

Гудлявичене сказала, что пока нельзя сказать, сколько мы будем жить без карантина. Правительство Литвы определиться с этим вопросом в ближайшие две недели.

Речь идет о том, чтобы установить, при какой заболеваемости будет введен режим карантина.

"Решают вопрос, что это будет - всеобщий или локальный карантин?", – сказала Гудлявичене.

"Наш опыт показал, что, чего доброго, в Литве невозможна жесткая изоляция одного муниципалитета, все равно происходит движение", – продолжила она.

"Я всегда повторяю - надо учиться у других стран, учиться у вируса, но нельзя перенимать опыт вслепую. Что возможно в Австралии или Новой Зеландии, которые являются островами, то невозможно у нас", - сказал Чаплинскас.

Он напомнил, что раньше говорили, что карантин нужен по двум причинам - выиграть время и уберечь систему здравоохранения от развала.

Профессор предлагает настраиваться на оптимистический лад. "Я считаю, что о карантине в следующем сезоне не должно быть и речи. Другой вопрос, локальные меры, о которых говорила госпожа Гудлявичене, это ужесточенные ограничения, которых мы избежать не сможем", – сказал Чаплинскас.

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