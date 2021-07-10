Аналитик: если ничего не изменится, Литву ждет четвертая волна

"Если в течение недели сохранится нынешняя тенденция, то эту неделю можно считать началом новой волны", – писал в Facebook аналитик данных Вайдотас Землис-Балявичюс.

Ученый порадовался, что больницы сейчас пустые, это дает возможность врачам отдохнуть. Однако он поднимает вопрос, последует ли на этот раз за ростом числа новых случаев, рост числа пациентов в больницах.

"Великобритания решила, что этого не будет и поэтому не принимает дополнительные ограничения. Поскольку у них процент привитых намного выше, особенно в группе риска, их можно понять. Я не думаю, что в Литве можно так рисковать. Но время покажет.

Пока спокойно могут жить только привитые. Прививка защищает не только от COVID-19, но и от необходимости следить за новостями о COVID-19. А они за 1,5 года все уже должны были надоесть. Итак, хочешь жить спокойно, привейся", – пишет Землис-Балявичюс.

Напомним, что за минувшие сутки в Литве зафиксировали 74 новых случая коронавируса.

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