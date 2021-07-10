За сутки на границе с Беларусью задержан 31 нелегальный мигрант

За последние сутки на границе с Беларусью был задержан 31 нелегальный мигрант, сообщает СОГГ Литвы.

По данным службы, это минимальное количество задержанных за сутки в июле этого года.

Четвертые сутки подряд количество нелегалов составляет менее 100 за 24 часа.

Всего в этом году было задержано 1577 нелегальных мигрантов.

Литовские политики утверждают, что рост числа нелегальных мигрантов связан с гибридной атакой белорусских властей. Минск заявляет, что не останавливает мигрантов из-за принятых Евросоюзом санкций.

Из-за огромного числа мигрантов правительство Литвы объявило чрезвычайную ситуацию на государственном уровне.

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