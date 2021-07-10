В выходные дни жара не отступит, на следующей неделе - новая волна зноя

В ночь на субботу в Литве было 17-22 градусов тепла. Только местами на западе в первой половине ночи прошли небольшие дожди. Днем появятся небольшие облака, местами пройдут дожди, кое-где с грозами. Воздух днем прогреется до 27-32 градусов тепла. На западе Литвы будет 24-26 градуса выше нуля.

В воскресенье погода почти не изменится, разве что температура местами будет немного ниже. И ночью и днем в некоторых районах пройдут небольшие дожди с грозами.

Ночью будет 16-21 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 25-30, у моря до 22-24 градусов тепла.

В первые дни следующей недели жара ударит с новой силой, температура воздуха почти везде поднимется выше 30 градусов.

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