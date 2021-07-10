Коронавирус в Литве: 74 новых случая, скончался один человек

BNS ; ELTA ; Саулюс Якучёнис , ru.DELFI.lt

За минувшие сутки в стране было выявлено 74 новых случая коронавируса, один человек скончался, сообщил в субботу Департамент статистики.

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