Минздрав предупреждает: в пятницу ночью и утром выдали 800 бракованных сертификатов

Центр реестра информировал Минздрав Литвы, что в пятницу с 00:00 до 9:00 ч. по техническим причинам бракованные удостоверения COVID об отрицательном тесте ПЦР выслали 800 лицам. Всего было сформировано 2857 неправильных удостоверений. До обеда 9 июня их обновили, жители могут получить новые формы документа. Если вы в этот период присылали европейский сертификат, рекомендуем прислать его еще раз.

Напомним, что Литва одна из первых в ЕС стала выдавать этот документ. Его можно взять на портале http://www.esveikata.lt.

Важно знать, что перед поездкой надо проверить, какие требования действуют в той стране, куда вы отправляетесь. Правила можно найти на сайте reopen.europa.eu/lt.

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