Напомним, что Литва одна из первых в ЕС стала выдавать этот документ. Его можно взять на портале http://www.esveikata.lt.

Важно знать, что перед поездкой надо проверить, какие требования действуют в той стране, куда вы отправляетесь. Правила можно найти на сайте reopen.europa.eu/lt.

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