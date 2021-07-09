Жара продержится до конца месяца, ждет лишь небольшая передышка

"Жара продолжается, а после небольшого перерыва вернулись и тропические ночи", – сказал климатолог Гинтаутас Станкунавичюс.

Такая погода утомляет и истощает людей, особенно пожилых и больных, нарушает сон, вызывает разного рода недомогания.

"В такую жару важно много пить, как можно меньше времени проводить на солнце, не работать физически, проветривать и увлажнять помещения", - сказал специалист.

По его словам, на этот раз жара в Литве началась с сильных ливней.

"Завтра – День семи спящих отроков, согласно поверьям, если в этот день идет дождь, то дожди будут идти 7 дней или даже 7 недель, а если дождя не будет - тоже плохо, это предвестие засухи", - сказал Станкунавичюс.

По его словам, на этот раз жара не совсем связана с засухой - в Жемайтии, Сувалькии и на севере Литвы местами прогнозируют дожди. Сегодня дождь прогнозируют на взморье.

В начале следующей недели, по словам климатолога, воздух еще больше прогреется, температура поднимется до 29–34°C.

"Местами возможны грозы с ливнями. Жара будет держаться до среды-четверга. Во второй половине недели усилится зона высокого давления, перемены погоды возможны лишь в конце недели. Долгосрочные прогнозы показывают, что, несмотря на небольшое похолодание в середине месяца, до конца июля в балтийском регионе будет тепло и сухо", - сказал Станкунавичюс.

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