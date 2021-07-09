Евгений, расскажи, как это было, что там происходило в течение всей этой ночи. Я так понимаю, что были задержаны мигранты, которые попали в сегодняшнюю статистику.

Насколько я понимаю, да. В моём присутствии были задержаны шесть человек. Происходит так, что, насколько я понимаю, их «засекают» по камерам видеонаблюдения, как они собственно переходят границу. И потом задача патруля состоит в том, чтобы отследить их, определить, в какой точке они пытаются перейти границу по лесу.

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Тактика у этих людей разная. Кто-то из них радуется тому, что его задержали, наконец-то он попал в Европу. И тогда эти люди идут прямо по дороге, иногда по лесной дороге или по асфальтовой, и они ждут, что их задержат. Кто-то наоборот пытается прятаться или убегать.

Бывает такая тактика, что они просто лежат в лесу, стараясь не издавать никаких звуков. При появлении пограничников они просто пускаются в бегство. Чаще всего происходит так, что забор преодолевает группа, допустим, в 15 человек или 20. Точно сказать трудно, потому что по камерам не всегда всех отследишь. И потом эта большая группа разбивается на несколько маленьких групп - по четыре, по два человека, и они потом пытаются двигаться дальше.

Какие они, эти мигранты, каково их эмоциональное состояние, когда они попадают в руки литовских пограничников?

Я увидел людей совершенно подавленных морально. Я никогда не видел мужчин, которые стоят на коленях в позе зародыша и плачут. Это с непривычки может быть эмоционально тяжело. Но надо понимать, что действительно ситуация стрессовая. Это колоссальный жизненный перелом. Поэтому, в общем, они вызывают сострадание человеческое.

С другой стороны, я обратил внимание на то, что многие из них одеты неплохо. У одного даже была такая шляпка, как мне показалось, от Луи Витона (Louis Vuitton), но может быть и подделка. По словам пограничников, у многих из них имеются неплохие мобильные телефоны – айфоны.

Что касается тех, кто был задержан именно во время сегодняшнего ночного патрулирования, в первой группе было четыре человека, один из них говорил по-английски, и он сразу попросил политическое убежище. Сначала воды, а потом политическое убежище. И все эти люди - это молодые мужчины. Во второй группе было два темнокожих парня. Все они студенческих или средних лет.

По словам пограничников, задержанные рассказывают, например, такую историю: «Учился в университете в Беларуси. Там повысили налоги, подняли оплату, там учиться дальше невозможно, хотим переехать учиться в Европе».

Или другая история: «Учился опять же в Беларуси в университете, но вдруг пришла милиция и выгнала: езжай в Европу».

С одной стороны, такие версии кажутся не вполне реалистичными, но я бы не стал их полностью сбрасывать со счетов. Потому что, учитывая белорусские реалии, уже ничему не удивляешься. Может быть, их специально сюда выгоняют. Никто этого не знает доподлинно.

Среди историй попадаются и такие, что человек, допустим, из Африки покупает билет на самолет из Ирана или Ирака, и рейс прибывает непосредственно в Беларусь, и это туристический рейс. То есть он покупает как бы туристическую визу в Беларусь. И потом эти люди оказываются нелегалами, перешедшими литовскую границу.

Как нам известно, после задержания этих нелегальных мигрантов изолирует, делают тест на ковид. Как непосредственно во время задержания обеспечивается соблюдение этих антиковидных мер?

Им выдаются сразу же маски, и, насколько я понял, эти люди изолируются на 10-дневный карантин.

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