В Паланге стоит знойная погода: отдыхающие рассказали, как спасаются от жары

Пятница, по словам синоптиков - самый жаркий день на этой неделе. А может, даже этим летом. Как перенести жару? Как защитить организм от теплового удара?

На взморье в пятницу было 29 градусов тепла. Людей на курорте очень много. Одни из них спасаются от жары в море. Температура воды в море сейчас 24,9 градусов, поэтому освежает оно ненадолго. Другие, чтобы освежиться, едят мороженое.

Зита и Юрате из Мариямполе купили мороженое - простое, в вафельном стаканчике.

"Заплатили по 2 евро за порцию. В Мариямполе такое мороженое стоит 70 центов. Мы ехали через Юрбаркас. Там такое мороженое стоило 50–60 центов. Мы понимаем, что и еда и жилье в Паланге дороже. Кто хочет, идет и покупает дорогое. Это личный выбор", – сказала Зита. "В Дзукии я такое же мороженое покупала за 53 цента", – прибавила Юрате.

Женщины сказали, что в Паланге им все нравится, поскольку погода хорошая. Они привезли велосипеды и на них катаются по окрестностям. Не понравилась лишь цветущая вода.

"Море теплое, но грязное", – заметила Юрате.

Женщины с мужьями поселились в деревянных домках на ул. Ужканавес. "Еду мы готовим сами, один раз ездили в японский сад в Кретингу, обедали в кафе. По-разному, не всегда едим дома", – сказала Зита. "Рыбу покупали", – прибавила Юрате.

Они порадовались тому, что в их кемпинге живут спокойные люди. "Тихо и спокойно, мы сами шумные. Кемпинг и его хозяйку можем только похвалить", – сказали женщины. "Когда погода хорошая, везде хорошо - и в апартаментах и в какой-нибудь будке", – подытожила Юрате.

Модестас, торгующий квасом у пирса, сказал, что лето выдалось хорошее.

"В прошлом году лето пришло раньше. Тепло было с мая. Но и сейчас все отлично. Я много лет продаю квас. Люди его покупают, он холодный и недорогой. Цены я не повышал. Поставщики тоже не меняли цены", – заметил торговец.

По его словам, был день, когда он продал 13 бочек кваса по 30 л каждая.

"Но когда спрос большой, стоит очередь - плохо. Оборудование не успевает охладить напиток, он начинает пениться, дольше приходится ждать, пока наполнится бокал", – рассказал Модестас. Он сказал, что ни на что не жалуется, в отличие от других предпринимателей курорта.

"Думаю, это характерная особенность палангцев, каким бы ни было лето – все им плохо. А осенью, глядишь, новая машина у ресторана стоит. Если бы лето было плохим, смог бы купить что-то?" – смеялся Модестас.

И Модестас и женщины из Мариямполе сказали, что отдыхающие на курорте изменились - не приезжает молодежь в тренировочных костюмах, в основном приезжают семьи с детьми.

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