Глава МВД Литвы: принято решение строить забор на границе с Беларусью дополнено

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте говорит, что в пятницу было принято решение строить забор на границе с Беларусью, чтобы взять под контроль потоки нелегальной миграции.

"С сегодняшнего дня начато возведение колючего барьера, намечено установить 550 километров, также принято решение начать строительство забора на границе с Беларусью. Мы видим, что мы могли бы сделать это довольно быстро, цена такого забора составит около 41 млн евро", - сказала журналистам в пятницу Билотайте.

"Все будет выглядеть так: устанавливаем колючий барьер и параллельно строим забор. При его строительстве мы будем использовать колючий барьер, это будет двойная защита", - добавила она.

Глава Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Рустам Любаев сказал, что забор из колючей проволоки может быть полностью возведен в течение нескольких месяцев.

"Мы получили заверение, что можно произвести необходимое количество этой проволоки, и мы будем внедрять поэтапно (...) Компании заверили, что за два-три месяца могут полностью удовлетворить наши потребности", - сказал он.

По словам министра ВД, цель - покрыть всю границу с Беларусью физическим ограждением.

"Первый этап - колючее ограждение. Ко второму этапу подойдем со строительством физического ограждения", - сказала министр.

Билотайте утверждала, что ограждение будет возведено "в максимально короткие сроки".

Протяженность границы Литвы с Беларусью составляет 678,8 километра.

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