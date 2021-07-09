В Клайпеду прибыл новый небольшой груз СПГ из Высоцка

В пятницу на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) прибыл небольшой груз газа из России. Это уже 42-й такой груз в этом газовом году.

Газовоз Coral Fungia прибыл из Высоцка, где находится завод российской компании "Новатэк", показывают данные порталов vesselfinder.com., myshiptracking.com и marinetraffic.com. Утром судно пришвартовалось у судна-хранилища терминала Independence.

Эти небольшие суда доставляют грузы СПГ объемом 9,5-15 тыс. кубометров. В графике оператора терминала Klaipedos nafta также указано, что судно должно доставить 9,5 тыс. кубометров груза.

В этом газовом году терминал обслужил и 12 крупных газовозов из США, они обычно доставляют по 140 тыс. кубометров СПГ. С октября прошлого года, когда начался газовый год, на терминал прибыли еще по одному газовозу из Египта и Тринидада и Тобаго.

Ранее основная часть грузов газа на терминал прибывала из Норвегии, однако, осенью прошлого года возник пожар на заводе по ссжижению газа Equinor.

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