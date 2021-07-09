Предлагается новый порядок: на работу только с "паспортом возможностей"

Во избежание нового карантина президент Литовской конфедерации бизнеса Андрюс Романовскис предлагает предоставить работодателям право просить у работников предъявить "паспорт возможностей" или цифровое удостоверение COVID-19.

"Бизнесу только надо предоставить такую возможность - просить у работника "паспорт возможностей" или сертификат - и обязательство разработать внутренний порядок. А работник будет выбирать, что для него лучше", – сказал он на фоне дискуссии об обязательной вакцинации работников.

Романовскис сказал Delfi, что, по его мнению, когда речь идет о трудовых отношениях, надо предоставить работодателям определенные права, тогда он вместе с работниками найдет наилучшее решение.

"Очевидно, что принудительные действия, которые жители оценивают как принудительную вакцинацию, вызывают напряжение. Я знаю, что некоторые работодатели и сейчас использовали такой порядок, например, для предоставления контактных услуг требовали "паспорт возможностей".

Но у работодателя нет даже информации о том, кто их его работников привит, кто переболел, кто тестируется и т.д. У работодателя даже нет полномочий требовать от работника предъявить такую информацию. Хорошо, если отношения дружелюбные, но есть большие коллективы. До сих пор, единственное, что могли делать Однако может быть и так, что человек не поехал на прививку, отказался. Предложенная система внесет больше ясности", – сказал он.

Собеседник сказал, что нежелающие прививаться жители, которые не болели COVID-19, могут получить "паспорт возможностей", если будут тестироваться.

"Конечно, может измениться должность, характер деятельности, можно разработать дополнительные меры безопасности. Я думаю, что в большинстве случаев работодатели договорятся с работниками. Мне известны примеры, когда с теми, кто сомневается в вопросе вакцинации, даже не поговорили. Они не знают, не могут определиться, никто их не побуждает. А тут у работодателя появится возможность побудить человека, владеть информацией. Кстати, парадокс в том, что у клиентов просили "паспорт возможностей", а работники использовали только маски, – сказал Романовскис.

В Литве "паспорт возможностей" могут получить привитые, переболевшие и сдавшие тест на ковид люди.

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