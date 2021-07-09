Мигрантов приравняли к "зеленым человечкам": пока мы разрешаем Москве и Минску навязывать свои правила игры

Литовское правительство вместе с учреждениями ЕС ищет выход из кризиса мигрантов в Ираке и Турции, и говорит, что делает все возможное, чтобы сделать Литву менее привлекательной для мигрантов. Критики говорят, что этого недостаточно.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис упоминал, что для решения этой проблемы согласовывают визиты в Турцию и Ирак. Опыт показывает, что попытки возвращения мигрантов путем переговоров с Ираком, не дает желаемого результата.

В 2019 г. в странах ЕС было 21 015 нелегалов из Ирака, а вернули 25% из них (5315).

Советник премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните Роландас Крищюнас в передаче "Тема на Delfi" сказал, что большая часть нелегалов, которых задерживают в Литве - иракцы.

"Подозреваем, что большинство - курды", – сказал он.

Вопрос возвращения мигрантов на родину обсуждался с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен и с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

"Граница Литвы-Беларуси - это граница. Эмигранты не хотят жить в Литве, их цель - пробраться вглубь, в такие страны, как Германия и Швеция. Это наш общий вызов. (…) Урсула фон дер Ляйен говорила с премьером Ирака перед визитом в Литву. Мишель должен с ним говорить на днях", – сказал Крищюнас.

По его словам, у Литвы нет такой сети посольств, чтобы говорить с правительствами разных стран, поэтому важно опираться на ведомства ЕС и консультироваться с Грецией, которая сталкивалась с подобной проблемой.

Он заметил, что в Литве планируют ускорить рассмотрение вопроса предоставления убежища, чтобы Литва стала менее привлекательной для мигрантов.

По словам советника премьера, пока потоки мигрантов в Литве не столь велики, чтобы подключать механизм их перераспределения.

"Литва была солидарна с Грецией и Италией, принимала беженцев. Мы надеемся на солидарность других стран ЕС, если будет необходимость в этом", – сказал Крищюнас.

Он отмечал, что особенно важно снижать привлекательность Литвы среди мигрантов.

"Когда это место станет непривлекательным, сами мигранты захотят вернуться назад. Они могут сделать это в любой момент. (…) Сейчас людей вводят в заблуждение. Им, вероятно, рассказывают, как отсюда легко пробраться в другие страны ЕС. (…) Мы должны всеми силами снизить привлекательность", – сказал Крищюнас.

Депутат Аудронюс Ажубалис сказал: "Речь идет о том, позволяем ли мы Москве и Минску навязывать условия игры? Что я имею в виду? В первую очередь, по нынешней информации, среди этих гибридных "зеленых человечков" нет ни одного, кто мог бы претендовать на статус беженца. Все - экономические мигранты. Я бы назвал их сообщниками преступной деятельности".

"Они знают, куда идут и зачем идут, идут с официальным благословением руководства Беларуси. Значит, все они - сообщники. Я не вижу решимости литовских властей - надо дать отпор этой гибридной атаке (...). От господина Крищюнаса я услышал, что Литва готова идти традиционным безуспешным европейским путем (как Италия, Греция). Это ничего не дало, тысячи мигрантов остались в Европе", – сказла Ажубалис.

Он считает, что надо обратиться за помощью к США.

"Вот мы говорим об Ираке, Турции, слушайте, вы знаете, кто может подействовать на Ирак? США. Литва с какого года участвовала в войне в Ираке? С 2003 по 2008. Вот куда надо идти, вот где влияние на Турцию и Ирак", – сказал Ажубалис, которому непонятно, почему этим людям разрешают переходить границу.

"Линас Линкявичюс говорил, что пограничники молодцы. Но, вы знаете, они обязаны принимать прошения об убежище. Если бы границу охраняли армия и добровольцы, стрелки, они бы отправили пришельцев назад. Это было бы законно, поскольку они не уполномочены принимать заявки на убежище. Я не думаю, что ускорение рассмотрения процедуры предоставления статуса беженцев решит проблему. (...) Литва должна стать первопроходцем. Если мы будем оценивать их как участников гибридной войны, конечно, это противоречит директивам, но, может, пора менять директивы об убежище", – сказал Ажубалис.

Крищюнас не согласен, что все мигранты сознательно участвуют в схеме режима Александра Лукашенко.

"Большинство из них были обмануты. Конечно, мы должны действовать в рамках международных обязательств, но не должны создавать тепличные условия. Поэтому правительство рассматривает все варианты снижения привлекательности Литвы. С американцами мы говорим и будем говорить", – сказал он.

Линас Линкявичюс сказал: "Надо проводить работу по всем направлениям. Это один из методов гибридной войны. Арсенал гибридной войны расширяется. Если вспомнить (…) "зеленых человечков", гуманитарный конвой - в котором везли военную помощь, воевавшим против Украины. Сейчас видим, что этих мигрантов используют как оружие. Сам Лукашенко это не скрывает. Наркотики также везут, фиксируется рост потока. Все это интенсивное использование методов гибридной войны".

По его словам, депортация нелегальных мигрантов на родину была бы сигналом для тех, кого сознательно или нет вводят в заблуждения, обещая землю обетованную.

"Они должны знать, что путь не будет таким легким, как обещают", - сказал политик.

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