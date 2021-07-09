Жители Клайпеды узнали о тайном плане муниципалитета: если мы промолчим, так и сделают

Жители многоквартирного дома на ул. Нидос, 76, в Клайпеде оказались в неизвестности. По их словам, Клайпедский муниципалитет без их ведома и, ничего не сообщив, планирует разместить рядом с ними более 100 нелегальных мигрантов. Жители дома говорят, что все привели в порядок на свои деньги, а сейчас этим благосостоянием придется делиться с мигрантами.

Жительница дома Аста Мачерните сказала Delfi, что из надежного источника узнали, что рядом собираются разместить больше 100 нелегалов - несколько этажей здания принадлежат Центру подготовки работников морского сектора. Эти этажи не отделены от тех, на которых живут жильцы дома.

"30 лет назад в этот дом впустили вьетнамцев, я своими глазами видела, как они жгли в здании костры, потому что им было холодно. Стены были закопченными, у нас был печальный опыт, поэтому мы не хотим, чтобы здесь снова поселили мигрантов", - сказала женщина.

"Сейчас, конечно и муниципалитет, и Центр подготовки работников морского сектора все отрицают, но, по имеющимся данным, информация об этом здании была передана в министерство. Мы планируем провести собрание, собрать подписи и выразить протест", - сказала Мачерните.

"Есть данные, что в помещения площадью 2000 кв. м можно поместить 500 мигрантов. Наш дом - бывшее общежитие центра, поэтому несколько этажей ему до сих пор принадлежат. Мы говорим не только о нашей безопасности, но и о безопасности мигрантов", - сказала женщина.

Она заметила, что дом реновирован за деньги жителей, муниципалитет на реновацию денег не выделил.

"В Клайпеде есть заброшенные здания, в них могли бы жить мигранты", - считает женщина.

Председатель жилтоварищества Виргиния Казлаускене сказала, что на самом деле они располагают неофициальной информацией о том, что муниципалитет такое решение принял.

"Это невозможно - ведь по тем же коридорам, по тому же двору будут ходить и жители, и мигранты. TИх должно быть сто, а может, и больше. Здесь все общее, маленькие дети, семьи, нормальные квартиры, это не общежитие. В 1993 г. здесь был сделан нормальный дом. А второй дом оставили для учащихся и для жильцов. Вот в этот второй и хотят поместить мигрантов. Люди опасаются за своих детей. Мы с утра не получаем никакого ответа из муниципалитета. Если мы не восстанем, так и сделают", – сказала она.

Представитель Центра подготовки работников морского сектора Гражина Навакаускене сказала, что ей известно лишь, что муниципалитет рассматривает разные варианты, проверяет общежития.

"Больше я не могу ничего комментировать", - сказала она, заметив, что данные о 500 мигрантов неверны, поскольку таких мощностей у города нет.

"Успокойте людей, скажите, что никаких предложений и соглашений нет", - сказала пресс-секретарь Клайпедского муниципалитета Аушра Лукаускене.

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