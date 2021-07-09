Исследование: энергосистеме Литвы в экстремальных условиях нужны будут все производители электроэнергии

Электроэнергетической системе Литвы до 2025 года нужны будут все действующие сейчас производители электроэнергии, чтобы обеспечить деятельность системы в случае работы в изолированном режиме или незапланированного синхронного подключения.

Такие выводы оценки системы представил в четверг оператор электропередающей системы Литвы Litgrid. Оценку адекватности электроэнергетической системы Литвы в экстремальных условиях в период 2022-2025 оператор дал вместе Каунасским технологическим университетом (КТУ).

"Проведенный анализ показывает, что, действуя сообща, три страны Балтии могут стабильно работать как изолированно, так и в случае аварийной синхронизации с сетями континентальной Европы. Прогнозируемые перебои в энергоснабжении не будут превышать несколько часов в год", - сказал для сообщения директор Департамента стратегии Litgrid Лютаурас Варанавичюс.

Однако, по его словам, если Литве придется работать в экстремальных условиях одной, то перебои могут происходить чаще.

"Поэтому мы хотим направить месседж рынку, что все имеющиеся генераторы до 2025 года точно будут нужны на случай такой ситуации, как долговременная изолированная работа или аварийная синхронизация. К этим ситуациям мы также должны приспособить планы превенции и ликвидации аварий системы", - отмечает Л. Варанавичюс.

Litgrid вместе с КТУ рассмотрели 32 различных сценария, которые включают в себя работу как систем Балтийских стран, так и систем Литвы в экстремальных условиях, различные сценарии выработки и потребности. Это исследование в четверг представлена участникам рынка на открытой консультации.

Как отмечает оператор, энергонакопительные системы с батареями 200 мегаватт, которые Литва собирается оборудовать в ближайшие годы, в значительной мере будут способствовать адекватности системы.

Литва, Латвия и Эстония до сих действуют вместе с Россией и Беларусью в так называемом кольце БРЭЛЛ, в котором частота централизованно регулируется в России. Отключение от этой системы и синхронизация с системами материковой Европой страны Балтии планируют до конца 2025 года.

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