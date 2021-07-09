В Литву снова идет тропическая жара

В пятницу днем погоду в Литве обусловит зона высокого давления на востоке и низкого - на западе страны. На большей части территории ожидается небольшая облачность, на западе прогнозируют переменную облачность.

Первая половина дня будет отличаться приятной погодой, а после обеда появятся небольшие дождевые облака. Дожди прогнозируют на западе страны. Местами будут идти сильные ливни с грозами, возможен град. Во время грозы ветер усилится до 15–20 м/с. Днем воздух прогреется до 29–34 градусов тепла. Прохладнее всего будет на Куршской косе, теплее – в центральных и северо-восточных районах.

В субботу ночью над Балтийским морем пройдет небольшой циклон. Кратковременные дожди с грозами прогнозируют только у моря. Утром будет от 18 градусов на юго-востоке до 22 в центральной Литве.

В субботу днем этот циклон уйдет на север. Ожидается переменная облачность. Местами, в основном на западе, после полудня будут формироваться дождевые облака, местами пройдут дожди с грозами. Воздух прогреется до 27–32, у моря до 24–26 градусов тепла.

В воскресенье усилится зона высокого давления. Небо покроют небольшие облака. И ночью и днем небольшие дожди пройдут лишь местами, кое-где возможны грозы. Утром будет 16–21, днем 25–30, у моря 22–24 градуса тепла.

В ночь на понедельник будет сухо и спокойно. Утром ожидается 15–20 градусов тепла. Днем местами будут формироваться дождевые облака, пройдут небольшие дожди с грозами. Воздух прогреется до 26–31 градуса.

Во вторник днем погода будет такой же, как в понедельник. Ночью без осадков, днем кратковременные осадки, возможны грозы. Ночью будет 17–22, днем 28–33 градусов тепла.

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