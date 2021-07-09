Воздух прогреется до 34 градусов: где можно недорого отдохнуть в выходные

Настоящий июль: жара, на озерах и у моря полно людей и не пропадает желание хотя бы на выходные уехать на природу. Только куда ехать, если не хочешь за два дня платить как за отпуск за границей?

Такие места есть, надо только поискать. Взморье, конечно же, остается самым дорогим место отдыха, но около озер или в небольшом курортном городке вы точно найдете хорошее и недорогое жилье, палатка не потребуется.

Наше взморье

Комнату на двоих в Паланге на ближайшие выходные можно найти за 50 евро. Самое популярное время - ночь с субботы на воскресенье – если вы будете арендовать с пятницы, то цена будет на треть меньше.

В Швянтои еще можно найти отдельные комнатки на окраине городка или койки на виллах. Комната на двоих обойдется минимум в 100 евро – и это если повезет, поскольку вариантов осталось немного. Похоже, Швянтои в этом году популярнее, чем Паланга, поскольку место там найти сложнее, а цены выше.

В Ниде на ближайшие выходные свободных мест очень мало. Все жилье - и дешевое, и дорогое - разобрано. В лучшем случае можно найти койку в 4-местной или 8-местной комнате по цене 40-120 за ночь.

Литовские озера

Молетай славится своей природой и озерами, обсерваторией, летом там можно хорошо отдохнуть. Однако городок небольшой, жилья в аренду сдают немного, поэтому на ближайшие выходные все занято. Но можно найти великолепные места в Молетском районе!

Например, в 4 км от Молетай находится деревня Леляй, где жилье на двоих обойдется в 60 евро за ночь. Вас поселят в настоящем горном домике, с отдельными комнатами и удобными двухместными кроватями. Если вы едете на авто и расстояние для вас не помеха – можно снять комнату в Гирайчай (20 км от Молетай). Комната обойдется в 90 евро, но в цену входят завтраки и услуги СПА. Отсюда рукой подать до озера Таурагнас (Утенский район) или до Асвеи (самое длинное в Литве озеро).

Отличные места можно найти в Рокишкском районе например озеро Сартай. Рокишкис - не курорт, поэтому жилье там можно найти за доступную цену - от 25 евро, а апартаменты для семьи обойдутся в 45 евро.

Известные городки

В Тракай только что прошли торжества по случаю коронации Миндаугаса, но и после праздника там есть, чем заняться. Можно покататься на яхте, съесть кибинай, устроить пикник, сходить в замок – чем не отдых? Да и само озеро фантастическое. В эти выходные комнату в Тракай можно снять за 20-30 евро на двоих!

В Бирштонасе в эти выходные свободное место найти будет сложнее. Более дешевые места разобраны, поэтому остались варианты по 100-150 евро. Бирштонас славится чистым воздухом, великолепным лесом и парковыми аллеями, оздоровительными тропами, СПА-центрами и природным покоем, свойственным небольшому городку.

Друскининкай считается одним из самых красивых городов Литвы, поэтому не удивительно, что он популярен среди отдыхающих. В Друскининкай есть поющий фонтан, подъемник, парк, СПА-услуги, проводят концерты. В частном секторе в ближайшие выходные есть жилье по 32 евро. За 40 евро можно найти ночлег на двоих в доме через booking.com.

В ближайшие выходные обещают жару до 34 градусов, дома захотят сидеть немногие.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!